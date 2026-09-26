"장우진, 너마저... 男탁구 역대 최악 성적 예약" 세계11위 톱랭커 장우진, 세계41위 대만 복병에 0대4 완패...8강행 불발 충격[나고야-아이치아시안게임]

세트 내주고 아쉬워하는 장우진

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[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 탁구 맏형이자 톱랭커인 장우진(31·세아·세계 11위)이 충격패했다.

장우진은 26일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 펼쳐진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자탁구 단식 16강전에서 대만 에이스 펑이신(세계 41위)을 게임 스코어 0대4로 완패했다.

1게임을 7-11, 2게임을 6-11, 3게임을 7-11로 내리 내주며 게임 스코어 0-3으로 벼랑끝에 몰렸다. 4게임 3-3, 4-4…7-7 팽팽한 흐름을 이어갔지만 기세에서 밀리며 8-11로 패했다. 8강에서 왕추친과의 맞대결을 기대했지만 거기까지 가지 못했다.

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마츠시마 상대하는 장우진

장우진은 2018년 자카르타-팔렘방아시안게임 단체전 은메달, 2023년 항저우아시안게임에서 단식 동메달, 단체전, 남자복식 은메달, 혼합복식 동메달 등 전종목 메달을 목에 걸었다. 이번 대회는 단체전 동메달이 유일한 메달이다.

이로써 한국 남자탁구는 역대 최악의 성적을 예약했다. 남자 단체전준결승에서 일본에 매치스코어 0대3으로 완패하며 8회 연속 결승행 역사가 끊어졌고, 남자단식 16강에 유일하게 살아남았던 톱랭커 장우진마저 탈락했다. 전날 금메달을 기대했던 임종훈-신유빈조도 중국조에 역습을 당하며 동메달에서 멈춰섰다. 이제 남은 희망은 이날 오후 오준성-임종훈조의 남자복식 8강전뿐이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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