[속보]'이렇게 압도적일수가' 안세영, 개인전 32강전 단 17분 만에 2-0 압승...2연패 향한 쾌조의 스타트 '52승1패+36연승 질주'[이치노미야 LVE]

아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0으로 제압하고 16강에 올랐다.

아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0으로 제압하고 16강에 올랐다.

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0(21-5, 21-5)으로 제압했다.

안세영은 이번 대회에서 전인미답의 고지에 도전한다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다. 기록이 하나 더 있다. 금메달을 목에 걸 경우, '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이루게 된다.

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아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0으로 제압하고 16강에 올랐다.

안세영은 개인전에 앞서 이미 단체전을 통해 예열을 마쳤다. 아쉽게도 금메달 도전에는 실패했다. 안세영을 필두로 한 대한민국 여자 대표팀은 일본에 패하며 아쉽게 동메달에 머물렀다. 안세영은 말레이시아와의 8강전, 일본과의 4강전에서 모두 1단식 주자로 나서 완벽한 경기력을 보이며, 완승을 거뒀다. 일본전에서는 '세계 3위' 야마구치 아카네를 2대1로 꺾었다. 1게임을 내준게 화제일 정도였다.

하지만 다른 선수들이 예상과 달리 부진한 모습을 보이며, 아쉽게 결승 진출에 실패했다. 안세영은 24일 여자 단체전 시상식에 참가해 동메달을 목에 걸었다.

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64강전을 부전승으로 통과한 안세영은 32강전으로 개인전 금메달을 향한 스타트를 끊었다. 세계랭킹 426위의 스마굴로바는 상대가 되지 않았다. 안세영은 시종 상대를 압도하며 17분 만에 경기를 끝냈다.

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아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0으로 제압하고 16강에 올랐다.

1게임 초반부터 치고 나갔다. 1분도 되지 않아 3점을 올렸다. 1점을 내줬지만 절묘한 드롭샷으로 다시 달아났다. 이후 득점 릴레이였다. 내리 4점을 올리며 기세를 잡았다. 11-2로 인터벌에 돌입했다. 인터벌 후에도 안세영의 공격은 계속됐다. 절묘한 스매시 두 방으로 점수차를 벌렸다. 코트의 좌우, 앞뒤를 완벽히 활용하며 상대의 기를 꺾어버렸다. 안세영은 이후에도 압도적인 기량을 과시하며 21-5로 승리했다. 단 9분만이었다. 마지막 포인트에서 네트 앞에서 보여준 샷은 그야말로 예술이었다.

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2게임서도 안세영은 상대를 그야말로 몰아붙였다. 멋진 패싱샷으로 선제점을 올린 안세영은 계속해서 점수를 쌓으며 스코어를 벌렸다. 단 1점만 내주고 인터벌에 돌입했다. 상대는 완전히 질려버린 모습이었다. 1점이라도 얻는데 만족해야 했다. 연속 3점을 내주기는 했지만, 안세영의 플레이는 그대로였다. 마지막까지 클래스를 과시하며 경기를 끝내버렸다.

아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0으로 제압하고 16강에 올랐다.

안세영은 이번 대회 최고 스타로 꼽힌다. 적수가 없다. 올 시즌 전적은 무려 52승1패에 달한다. 유일한 패배는 지난 3월 전영오픈 결승에서 중국의 왕즈이에게 당했다. 우승도 이때 딱 한 번 놓쳤다. 안세영은 올 시즌 8번의 대회에 나서 7번 우승을 차지했다. 이 패배 후 36연승의 거침없는 질주를 이어가고 있다. 안세영은 무려 102주째 세계랭킹 1위를 지키고 있다.

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안세영은 지난 야마구치와의 경기에서는 무려 15경기만에 게임을 내줬다. 오히려 약이 되는 결과였다. 이내 반성 모드로 돌입했다. 특히 2게임에서 짜증 섞인 표정을 지은 것에 대해서 고개를 숙였다. "이겨야 하는 상황에서 실수를 했다. 그래서 안좋은 동작들이 나왔다." 안세영은 개인전에서 더욱 완벽한 경기를 노렸고, 첫 경기부터 클래스를 과시했다.

안세영은 이날 세계 랭킹 142위의 라니트마 웨이헤나 리야나지-세계 랭킹 1076위의 레한나 세르찬전 승자와 16강을 펼친다. 좀처럼 보기 드문 1일-2경기지만, 체력적 부담을 우려하기에는 안세영의 실력이 워낙 넘사다. 이 경기 역시 손쉬운 승리가 예상된다.

아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0으로 제압하고 16강에 올랐다.

'2연패'를 향한 안세영의 시계가 빠르게 돌아가고 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com