'단 20분만에 16강 진출' 천하의 안세영도 해보지 못한 하루 두 경기 "처음이라 당황스러워, 컨디션은 나쁘지 않아"[이치노미야 LIVE]

아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0으로 제압하고 16강에 올랐다.

아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0으로 제압하고 16강에 올랐다.

Advertisement

Advertisement

[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]"하루 두 경기 처음이라 당황스러워, 컨디션은 나쁘지 않다."

'여제' 안세영에게도 이번 아시안게임 시스템은 당황스럽다. 아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0(21-5, 21-5)으로 제압했다.

Advertisement

안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

64강전을 부전승으로 통과한 안세영은 32강전으로 개인전 금메달을 향한 스타트를 끊었다. 세계랭킹 426위의 스마굴로바는 상대가 되지 않았다. 안세영은 시종 상대를 압도하며 17분 만에 경기를 끝냈다.

아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0으로 제압하고 16강에 올랐다.

Advertisement

1게임 초반부터 치고 나갔다. 1분도 되지 않아 3점을 올렸다. 1점을 내줬지만 절묘한 드롭샷으로 다시 달아났다. 이후 득점 릴레이였다. 내리 4점을 올리며 기세를 잡았다. 11-2로 인터벌에 돌입했다. 인터벌 후에도 안세영의 공격은 계속됐다. 절묘한 스매시 두 방으로 점수차를 벌렸다. 코트의 좌우, 앞뒤를 완벽히 활용하며 상대의 기를 꺾어버렸다. 안세영은 이후에도 압도적인 기량을 과시하며 21-5로 승리했다. 단 9분만이었다. 마지막 포인트에서 네트 앞에서 보여준 샷은 그야말로 예술이었다.

Advertisement

2게임서도 안세영은 상대를 그야말로 몰아붙였다. 멋진 패싱샷으로 선제점을 올린 안세영은 계속해서 점수를 쌓으며 스코어를 벌렸다. 단 1점만 내주고 인터벌에 돌입했다. 상대는 완전히 질려버린 모습이었다. 1점이라도 얻는데 만족해야 했다. 연속 3점을 내주기는 했지만, 안세영의 플레이는 그대로였다. 마지막까지 클래스를 과시하며 경기를 끝내버렸다.

Advertisement

경기 후 만난 안세영은 "컨디션은 나쁘지 않았다. 두 경기를 해야 돼서 빨리 쉴 생각"이라고 했다. 안세영은 이날 32강과 16강전을 하루에 치러야 한다. 국제 대회에서는 좀처럼 없는 스케줄이다. 안세영 역시 당황스러운 모습이었다. 그는 "솔직히 처음이어서 좀 당황스럽긴 한데 선수촌에서 하루에 세 번씩 또 운동을 했으니까 그런 경험을 살려서 이뛰어야 할 것 같다"고 했다.

아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0으로 제압하고 16강에 올랐다.

아시안게임 2연패에 도전하는 '여제 안세영이 가볍게 몸을 풀었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0으로 제압하고 16강에 올랐다.

이어 "하루 두 경기를 해본 적이 없어서 어떻게 해야할지 복잡하더라. 계속 대기 하기 보다는 텀이 길어서 한번 숙소에 들어갔다올 생각이다. 일단 집중력 있게 경기를 하는 것은 똑같다. 크게 달라지는 것은 없다"고 했다.

Advertisement

단체전에서의 아쉬운 결과는 안세영에게 오히려 득이 된 모습이다. 안세영은 단체전에서 언니들을 응원하며 '하고 싶은거 다 해'라고 외쳤다. 안세영은 "이걸 해볼걸, 저걸 해볼걸 하는 아쉬움이 없어야 한다. 그래야 보는 사람도 최선을 다해 뛰었다는 것을 알아줄거다. 결과에 대한 아쉬움 보다는 내 자신에 대한 아쉬움이 컸다. '하고 싶은거 해'라는 말이 나에게도 도움이 됐고, 언니들한테도 도움이 될 것 같아서 했다"며 "경기에 지는 것은 어쩔 수 없다. 상대가 더 강할 수도 있다. 하지만 내가 아무 것도 하지 못하고 나온 것에 대해서는 용납이 안되기 때문에 늘 하고 싶은 것을 하고 나온다"고 했다.

단체전에서 중국이 우승을 차지했다. 안세영이 개인전 금메달을 따기 위해서는 천위페이나 왕즈이를 넘어야 한다. 안세영은 단체전 결승을 보며 대비한 모습이었다. 그는 "워낙 몸이 좋더라. 만나면 더 단단히 준비해야 할 것 같다. 내가 하고 싶은대로 계속 하는게 목표"라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com