"표정 하나 안변해!" '日 11세 뿌이커 신드롬' 구리하라 뿌요뿌요 AG 역대 최연소 金! 日열도-게임팬 大열광[아이치-나고야아시안게임]

화면 캡처=SPOTV

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[스포츠조선 전영지 기자]일본 선수단 최연소 국가대표 11세 구리하라 유키(도쿄 베르디)가 퍼즐형 대전 게임 '뿌요뿌요'에서 아시안게임 역대 최연소 금메달을 획득했다.

구리하라는 26일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 금메달을 목에 걸었다. 대한민국 강동신이 구리하라에게 세트 스코어 2대10으로 패하며 은메달, 한국 e스포츠 이번 대회 첫 메달을 기록했다.

e스포츠는 2023년 항저우 대회부터 정식 종목으로 채택됐다. 이번 대회에서 첫 정식 종목으로 채택된 '뿌요뿌요 챔피언스'는 일본 게임사 세가의 대표 퍼즐게임 '뿌요뿌요' 시리즈를 기반으로 한 1대1 대전 게임이다. '뿌요뿌요'는 같은 색의 '뿌요'를 연결해 없애는 벽돌 깨기 '테트리스'와도 언뜻 유사하다. 얼마나 콤보를 이어가느냐가 승부의 핵심이다. 같은 색의 '뿌요'를 4개 이상 연결해 없애고, 콤보(연쇄)를 만들면 상대에게 방해용 '오자마뿌요'를 보내는 방식으로 승부를 가린다. 뿌요를 빠르게 없애는 것뿐 아니라 콤보를 설계하고 상대의 공격에 대응하는 순간적인 판단과 수싸움이 중요한 종목이다. 구리하라는 최대 19콤보 신기록을 보유하고 있다.

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2015년생인 구리하라는 올해 11세로 이번 대회 일본 선수단 최연소 국대다. 결승까지 웃는 표정 하나 없이 담담하게 승리를 이어가는 절대 강자의 모습으로 '페이커'를 빗댄 '뿌이커'라는 애칭을 얻었다. 구리하라는 준준결승에서는 싱가포르 대표를 5대0으로, 준결승에서도 태국 대표를 10대1로 압도하며 결승에 진출했다. 조별리그부터 결승까지 강동신에게 1세트를 내준 것이 유일한, 거의 완벽에 가까운 신의 경지를 보여주며 아시아 게임팬들의 시선을 한몸에 받았다. 구리하라가 금메달을 확정 짓는 순간 아이치 스카이 엑스포 경기장을 가득 메운 팬들이 뜨거운 환호와 갈채로 최연소 챔피언의 쾌거를 축하했다.

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구리하라는 역대 일본은 물론 아시안게임 최연소(11세 3개월) 금메달리스트 기록도 세우게 됐다. 종전 아시안게임 최연소 메달리스트는 2018년 자카르타 대회 스케이트보드 여자 스트리트 동메달리스트 인도네시아의 니마스로 당시 나이는 12세였다.

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구리하라 유키는 2015년 6월 18일 도쿄 태생으로 초등학교 2학년 4월에 일본 최대 규모의 격투게임 대회인 'EVO 재팬'에서 3위에 오르면서 본격적으로 선수 생활을 시작했고 가장 최근에는 2026년 '뿌요뿌요 그랑프리 파이널'에서 시즌 챔피언에 올랐다. 천재적 재능을 보유하고 있지만 구리하라가 밝힌 연습시간은 평일 1시간. 주말 2시간. 중학교 입시를 앞두고 주3회 입시학원을 다니며 학업과 게임을 병행하고 있는 것으로 알려졌다. 닛칸스포츠에 따르면 구리하라가 가장 좋아하는 스포츠는 탁구와 축구, 학교에서 가장 자신 있는 과목은 사회다. 경기 전 즐겨 먹는 음식은 장어로 알려졌다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com