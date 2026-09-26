초황당! 쉴 곳도 없고, 삼각김밥으로 때워야 하고...'막장 스케줄' 안세영도 처음인 하루 두 경기, 피해는 선수의 몫[이치노미야 LIVE]

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]"매트 펴놓고 있어야죠."

김가은은 웃었다. 황당한 스케줄의 피해는 고스란히 선수의 몫이다. 김가은은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 방글라데시의 우르미 아크테르를 2대0(21-4, 21-5)로 제압했다. 김가은은 경기 후 "랠리가 길게 안가고 쉽게 승리한 것 같다"고 웃었다.

승리의 기쁨도 잠시. 김가은은 이날 펼쳐지는 16강을 대비해야 했다. 여자단식 일정이 6일간 진행됐던 항저우 대회보다 경기일이 하루 줄어들면서 하루에 두 경기를 치르는 날이 생겼다. 국제대회에서 거의 볼 수 없는 스케줄이다. 안세영도 "커리어에서 이런 일정은 처음"이라고 했다.

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더욱이 김가은은 허벅지가 좋지 않다. 대회 전부터 허벅지가 좋지 않았던 김가은은 일본과의 단체전 4강에도 나서지 못했다. 김가은은 "지금 상태가 크게 좋아진 것은 아니다. 최대한 관리해서 경기에 뛰고 있다"며 "두 경기가 100%여도 무리일거 같은데, 일정이 이렇게 돼서 안타깝다"고 했다.

더 큰 문제는 환경이다. 김가은은 경기 시간 때문에 숙소로 가지 못하고, 경기장에서 대기할 예정이다. 김가은은 "여기서 조금 쉬다가 다음 경기를 준비한다. 매트 펴놓을 자리는 있으니 거기서 쉴 생각"이라고 했다. 식사도 경기장 입성 전 구입한 삼각김밥으로 떼워야 한다.

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다행히 안세영은 경기 텀이 길어서 숙소에서 쉬다 나올 예정이다.

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김가은의 다음 상대는 중국의 왕즈이다. 올 시즌 안세영에게 유일한 패배를 안긴 선수다. 김가은은 "부상 신경 쓰지 않고 최선을 다해 임할 생각"이라며 "왕즈이가 잘하지만 많이 해본 선수라 그에 맞춰 뛰겠다"고 했다. 이어 "모든 선수가 2경기는 처음이니까 똑같은 상황이다. 신경쓰지 않고 지금 할 수 있는 것에 최선을 다할 생각"이라고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com