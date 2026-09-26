안세영 정녕 신인가, 20분 만에 끝낸 32강...한국 최초+세계 최초 역대급 대기록 순항, 16강 꿀대진 확정 '142위와 맞대결'

안세영 '적수가 없다' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자] 세계 최강 안세영이 한국 최초의 기록과 세계 최고의 업적을 향해 나아갔다.

'세계 랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0(21-5, 21-5)으로 제압했다.

안세영에게 스마굴로바는 상대가 되지 않았다. 64강전을 부전승으로 통과한 안세영은 스마굴로바를 상대로 세 수 위의 경기력을 선보였다. 세계랭킹 426위의 스마굴로바는 안세영이 벽처럼 느껴졌을 것이다.

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수비력이 강한 안세영이지만 스마굴로바를 만나서는 공격적인 운영으로 빠르게 점수를 내기 시작했다. 32강전이 끝난 뒤에 잠시 쉬었다가 16강전이 진행되기 때문에 경기를 최대한 빨리 끝내 체력을 아끼고, 휴식할 수 있는 시간을 더 확보하기 위해서였다.

안세영, 손 인사 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 26일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강 한국 안세영과 카자흐스탄 카밀라 스마굴로바의 경기. 한국 안세영이 경기 승리 후 인사하고 있다. 2026.9.26 image@yna.co.kr(끝)

안세영은 1세트에 5점, 2세트에 5점밖에 허용하지 않았다. 경기 시작부터 안세영의 승리가 확정되기 전까지는 단 20분이면 충분했다.

64강전을 부전승으로 통과한 안세영은 32강전으로 개인전 금메달을 향한 스타트를 끊었다. 세계랭킹 426위의 스마굴로바는 상대가 되지 않았다. 안세영은 시종 상대를 압도하며 20분 만에 경기를 끝냈다.

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체력적인 변수가 있다고 해도, 안세영은 8강에도 무난하게 안착할 것으로 예상된다. 안세영은 세계 랭킹 142위의 라니트마 웨이헤나 리야나지와 와 16강을 펼친다. 공이 둥글다고 하지만 최근 안세영의 기세를 고려하면 패배를 상상하기도 어렵다. 8강까지는 '꿀대진'을 받았기 때문에 빡빡한 일정을 고려해 16강에서도 빠르게 경기를 끝내는 것이 좋다.

인사하는 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 26일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강에서 카자흐스탄 카밀라 스마굴로바를 상대로 승리한 대한민국 안세영이 경기 종료 후 상대 선수와 인사하고 있다. 2026.9.26 image@yna.co.kr(끝)

8강 상대로 유력한 선수는 세계 랭킹 5위 랏차녹 인타논(태국), 4강에 오르면 천위페이(중국·4위)와 미야자키 도모카(일본·7위)의 경기로 가려질 가능성이 크다.

안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다. 금메달을 목에 걸 경우, '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 보유하고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이루게 된다.