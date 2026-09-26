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"하나도 기쁘지 않다...마음속의 설움..." 대한민국 카누 2관왕의 작심 발언[아이치-나고야아시안게임]

전영지 기자

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답변하는 조광희
답변하는 조광희
카누 2관왕26일 일본 나고야 2026 아이치·나고야 아시안게임 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에서 카누에서 2관왕에 오른 조광희와 김효빈이 기념촬영을 하고 있다.
카누 2관왕26일 일본 나고야 2026 아이치·나고야 아시안게임 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에서 카누에서 2관왕에 오른 조광희와 김효빈이 기념촬영을 하고 있다.

[스포츠조선 전영지 기자]"우승 소감 인터뷰가 가장 어려운 것 같습니다. 마음에서 우러나와야 하는데, 기쁜 게 하나도 없어서요."

카누 국가대표 조광희(울산광역시청)가 26일 일본 나고야 '아이치-나고야 아시안게임' 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에서 작심한 듯 속내를 털어놨다.

조광희는 24일 카누 스프린트 남자 카약 4인승(K4) 500ｍ에서 김효빈, 장상원, 최민규와 첫 금메달 따낸 데 이어 25일 2인승(K2)에서 김효빈과 다시 1위에 오르며 한국 선수단 첫 2관왕 영예를 안았다.

조광희·김효빈 '우리가 챔피언'
조광희·김효빈 '우리가 챔피언'

조광희는 "우승은 했지만, 마음속에 설움이 많아서, 악으로 깡으로 했던 게 생각나서 기쁨보다는 서러움이 더 크다"고 털어놨다. 무엇이 서러웠는지 묻자 잠시 울컥했다. "K4 멤버들이 다 같이 모여서 호흡을 맞추는 게 필요했다. 3년이든, 5년이든 긴 시간 동안 호흡을 잘 맞춰야 우승 확률이 올라간다. 저희 같은 경우는 국가대표에 소집을 했다가, 안 했다가 이런 일들이 굉장히 많았다. 저희끼리 훈련도 따로 했던 기억들이 생각이 나서 서럽다고 한 것"이라고 설명했다. "시설이나 이런 것들을 이야기하다 보면 한도 끝도 없다. 그런 것보다는 더 우선순위로 생각하는 건 (연맹에서) 저희 선수들이 의견을 냈을 때 들어줬으면 하는 바람이 있다. 선수들의 의견을 들어주면 좋을 것 같다"고 말했다. "대회 1~2주 전에 서울 미사리 조정 경기장에 모여서 훈련을 했다. 경북 안동의 카누 경기장에서 훈련을 할 땐 화천서도 오고, 서울서도 오고 각자 모여서 다같이 훈련을 하기도 했다"며 "그나마 겨울에 강에서 훈련할 수 없을 때 실내에서 훈련할 수 있는 에르고미터를 선수촌에 마련해주셨다. 기존의 것은 10년이 넘었는데 유승민 대한체육회장님께서 에르고미터를 지원해 주셨다. 감사하다는 말씀을 드리고 싶다"고 덧붙였다.

함께 기자회견에 나선 김효빈도 "선수들과 열악한 환경 속에서 훈련한 게 맞다"면서 "장비도 적극적으로 지원해 줬으면 좋겠다. 카누를 생각해 주시고, 또 선수들 질의에 답을 잘해주시면 카누가 지금보다 더 한 걸음 나아가 발전될 수 있지 않을까 싶다"고 말했다.


전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



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