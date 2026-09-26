"하나도 기쁘지 않다...마음속의 설움..." 대한민국 카누 2관왕의 작심 발언[아이치-나고야아시안게임]

답변하는 조광희

카누 2관왕26일 일본 나고야 2026 아이치·나고야 아시안게임 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에서 카누에서 2관왕에 오른 조광희와 김효빈이 기념촬영을 하고 있다.

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[스포츠조선 전영지 기자]"우승 소감 인터뷰가 가장 어려운 것 같습니다. 마음에서 우러나와야 하는데, 기쁜 게 하나도 없어서요."

카누 국가대표 조광희(울산광역시청)가 26일 일본 나고야 '아이치-나고야 아시안게임' 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에서 작심한 듯 속내를 털어놨다.

조광희는 24일 카누 스프린트 남자 카약 4인승(K4) 500ｍ에서 김효빈, 장상원, 최민규와 첫 금메달 따낸 데 이어 25일 2인승(K2)에서 김효빈과 다시 1위에 오르며 한국 선수단 첫 2관왕 영예를 안았다.

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조광희·김효빈 '우리가 챔피언'

조광희는 "우승은 했지만, 마음속에 설움이 많아서, 악으로 깡으로 했던 게 생각나서 기쁨보다는 서러움이 더 크다"고 털어놨다. 무엇이 서러웠는지 묻자 잠시 울컥했다. "K4 멤버들이 다 같이 모여서 호흡을 맞추는 게 필요했다. 3년이든, 5년이든 긴 시간 동안 호흡을 잘 맞춰야 우승 확률이 올라간다. 저희 같은 경우는 국가대표에 소집을 했다가, 안 했다가 이런 일들이 굉장히 많았다. 저희끼리 훈련도 따로 했던 기억들이 생각이 나서 서럽다고 한 것"이라고 설명했다. "시설이나 이런 것들을 이야기하다 보면 한도 끝도 없다. 그런 것보다는 더 우선순위로 생각하는 건 (연맹에서) 저희 선수들이 의견을 냈을 때 들어줬으면 하는 바람이 있다. 선수들의 의견을 들어주면 좋을 것 같다"고 말했다. "대회 1~2주 전에 서울 미사리 조정 경기장에 모여서 훈련을 했다. 경북 안동의 카누 경기장에서 훈련을 할 땐 화천서도 오고, 서울서도 오고 각자 모여서 다같이 훈련을 하기도 했다"며 "그나마 겨울에 강에서 훈련할 수 없을 때 실내에서 훈련할 수 있는 에르고미터를 선수촌에 마련해주셨다. 기존의 것은 10년이 넘었는데 유승민 대한체육회장님께서 에르고미터를 지원해 주셨다. 감사하다는 말씀을 드리고 싶다"고 덧붙였다.

함께 기자회견에 나선 김효빈도 "선수들과 열악한 환경 속에서 훈련한 게 맞다"면서 "장비도 적극적으로 지원해 줬으면 좋겠다. 카누를 생각해 주시고, 또 선수들 질의에 답을 잘해주시면 카누가 지금보다 더 한 걸음 나아가 발전될 수 있지 않을까 싶다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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