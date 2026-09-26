"기쁜 게 하나도 없다" 韓 첫 2관왕의 작심 발언, 웃음 대신 폭발한 설움 "악으로 깡으로 버텼다, 더 많은 지원있었으면"[나고야 LIVE]

2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 대한민국 선수단의 첫 2관왕이 된 조광희와 김효빈이 26일 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에서 그간의 설움을 털어놨다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 대한민국 선수단의 첫 2관왕이 된 조광희와 김효빈이 26일 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에서 그간의 설움을 털어놨다.

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"우승 소감 인터뷰를 할 때가 가장 어려운 것 같다. 마음에서 우러나와야 하는데, 기쁜 게 하나도 없다."

누구보다 활짝 웃어야 하는 순간, 표정은 굳어 있었다. 기쁨 대신 서러움이 폭발했다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 대한민국 선수단의 첫 '2관왕' 조광희의 얼굴이었다.

조광희는 이번 대회 역사를 썼다. 24일 카누 스프린트 남자 카약 4인승(K4) 500ｍ에서 김효빈, 장상원, 최민규와 금메달을 합작했다. 한국 카누가 이 종목에서 아시안게임 금메달을 목에 건 것은 이번이 처음이다. 앞서 두번의 대회에서는 모두 은메달을 획득했다.

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여기서 끝이 아니었다. 다음 날 2인승(K2)에서 김효빈과 호흡을 맞춰 다시 정상에 올랐다. 사격, 수영 등을 제치고 한국 선수단 첫 2관왕이라는 영예를 안았다.

조광희는 2관왕을 확정지은 후 "금메달 2개를 딸 거라고는 생각지도 못했다. 확률상 10％ 미만의, 정말 말이 안 되는 일이라고 생각했는데 어제 기적 같은 일이 벌어졌고 오늘도 그 기세를 타서 해냈다"고 감격스러워했다. 이어 "나는 이 두 종목에서 금메달을 따는 데 8년이 걸렸는데, 효빈이는 첫 대회에서 바로 따내서 부러울 지경"이라고 웃었다.

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선배의 농담에 활짝 웃어 보인 김효빈은 금메달을 들어 보이며 "이제 올림픽 메달로 색깔을 바꾸겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.

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2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 대한민국 선수단의 첫 2관왕이 된 조광희와 김효빈이 26일 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에서 그간의 설움을 털어놨다.

조광희는 한국 카누의 에이스다. 학창 시절 복싱과 육상을 거쳐 카누로 전향한 조광희는 고교 시절부터 국내에서는 적수가 없을 정도로 빼어난 기량을 과시하며 아시아 최강자로 성장했다.

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그의 원래 주 종목은 폭발적인 스피드를 요하는 남자 카약 1인승 200ｍ였다. 2014년 인천 대회와 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 연속으로 이 종목 금메달을 목에 걸며 전성기를 누렸다.

세계 무대에서도 경쟁력을 보였다. 생애 첫 올림픽 무대였던 2016년 리우 대회 남자 카약 1인승과 2인승 200ｍ에서 나란히 준결승에 올라 이목을 끌었고, 2020년 도쿄 대회에서도 K1 200ｍ 준결승 진출에 성공했다.

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하지만 항저우 대회부터 주력 종목인 1인승 200ｍ가 아시안게임 종목에서 제외되는 변수를 맞았다. 다인승 종목으로 눈을 돌려 새로운 활로를 개척했고, 이번 나고야에서 4인승과 2인승에서 모두 금메달을 차지했다.

환희도 잠깐, 조광희는 이내 현실로 돌아왔다. 26일 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에 나선 조광희는 "우승은 했지만, 마음속에 서러움이 많아서, 악으로 깡으로 했던 게 생각나서 기쁨보다는 서러움이 더 크다"고 털어놨다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 대한민국 선수단의 첫 2관왕이 된 조광희와 김효빈이 26일 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에서 그간의 설움을 털어놨다.

그가 말하는 서러움은 부족한 지원이었다. 조광희는 "K4는 선수들이 오래 호흡을 맞춰야 우승을 노릴 확률이 올라가는데, 국가대표가 소집했다가 안 했다가 하는 일이 매우 많았다. 저희끼리 모여서 훈련할 때도 있었다. 전국 각지에서 미사리나 안동 경기장에 모여 훈련했다"면서 "K4의 금메달은 '깜짝'이었고, 그 덕분에 K2에서도 기세를 탄 것 같다"고 말했다.

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기자회견과 이후 취재진을 만난 자리에서 만감이 교차했는지 울컥한 모습을 여러 번 보인 조광희는 '환경에서 개선됐으면 하는 부분'에 대한 질문엔 "우선은 (연맹에서) 선수들의 의견을 귀담아주셨으면 좋겠다"는 바람을 전했다.

금메달을 합작한 김효빈 역시 마찬가지였다. 김효빈도 "선수촌에서 훈련할 수 있는 날짜가 별로 없다 보니 촌외에서 어렵게 하곤 한다. 장비 사는 것도 한계가 있다"면서 "적극적으로 지원해주신다면 카누가 지금보다 한발 더 나아가서 발전할 수 있을 것 같다"고 힘주어 말했다.

조광희는 "겨울에 강에서 훈련할 수 없을 때 실내에서 훈련할 수 있는 '에르고미터'를 선수촌에 마련해주셨다. 기존에 있던 것은 10년이 넘었는데, 사주셔서 도움이 됐다"면서 "대한체육회 유승민 회장님께 감사하다는 말씀을 드리고 싶다"고 덧붙였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com