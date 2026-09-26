"감독님, 코치님, 언니들 감사하고 사랑합니다" '1m36 엄지공주' 황서현 금메달 소감은 온통 감사뿐[아이치-나고야아시안게임]

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사진출처=황서현 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]"민아영 감독님, 허영승, 최훈규 코치님, 박효진 트레이너님, 언니들 감사하고 사랑합니다!"

대한민국 여자체조 평균대 종목에서 아시안게임 사상 40년 만의 금메달을 되찾아온 '엄지공주' 황서현(인천체고)의 금메달 소감은 온통 감사뿐이었다.

황서현은 25일 펼쳐진 2026년 아이치-나고야아시안게임 여자체조 평균대 결선에서 깔끔한 연기로 14.700점(난도 6.6, 실시 8.100점)의 최고득점으로 내로라하는 중국, 일본 에이스를 모두 돌려세우고 첫 금메달을 목에 걸었다. 24일 '도마공주' 여서정이 8년 만에 금메달을 탈환한 데 이어 이튿날인 25일 '2009년생 막내' 황서현이 깜짝 금메달을 획득하며 한국 여자체조가 1986년 서울 대회 이후 40년 만에 멀티 골드의 역사를 썼다. 전통적 강세종목인 도마가 아닌 평균대 금메달 역시 1986년 서울 대회 서선앵 이후 무려 40년 만이다.

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황서현의 깜짝 금메달은 이번 대회 가장 큰 화제가 됐다. 1m36의 키, 38.8㎏의 체구로 10㎝의 평균대에서 세 바퀴를 회전하고, 360도를 거침없이 날아오르는 강심장 체조소녀, 금메달이 확정되는 순간 폴짝폴짝 뛰어오르고 기쁜 나머지 태극기를 들고 포디움으로 뛰어오르려다 '페널티'를 우려한 민아영 감독과 박효진 트레이너 손에 끌려내려오는(?) 깜찍한 장면 등이 '짤'로 퍼져나가며 스포츠 팬들 사이에 큰 화제가 됐다. "너무 귀엽다" "말할 때는 아이 같은데 연기하는 모습은 정말 대담하다" 등 찬사가 쏟아지고 있다.

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사진출처=황서현 SNS

황서현은 26일 금의환향을 앞두고 자신의 SNS에 "첫 아시안 게임에서 예상치 못하게 금메달을 따게 돼서 기쁘고 영광스럽습니다"라는 소감을 밝혔다. "응원해 주신 모든 분께 감사드리고 저를 믿고 기회를 주신 민아영 감독님, 다치지 않게 보조해 주신 허영승 코치님, 뒤에서 같이 고생해 주신 최훈규 코치님, 멘탈이 흔들리면 항상 잘 잡아주신 박효진 트레이너 선생님 항상 감사드립니다"라며 묵묵히 헌신해온 지도자들에게 감사를 전했다. 또 주장 여서정, 이윤서, 신솔이, 임수민 등 '언니'들에게도 감사인사를 잊지 않았다. "관중석에서 제일 크게 응원해 주시고 제가 힘들 때 가장 먼저 다가와서 격려해 주신 언니들, 감사하고 사랑합니다. 앞으로도 열심히 훈련해서 좋은 성적 낼 수 있도록 최선을 다하겠습니다! 감사합니다!"라고 썼다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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