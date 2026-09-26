일본, 또 일본, 이번에도 일본...韓 탁구, 또 日에 무너졌다, 남자복식 임종훈-오준성조 8강서 역전패 탈락

오준성 '끝까지' (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 남자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 오준성이 일본 도가미 ??스케를 상대로 경기를 펼치고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 탁구가 또 일본에 무릎을 꿇었다.

'세계 랭킹 4위' 오준성-임종훈조가 26일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 마츠시마 소라-토가미 ??스케(일본)와의 2026 아이치-나고야 아시안게임 탁구 남자복식 8강에서 게임스코어 1대3으로 역전패하며 대회를 마감했다.

첫 경기를 기분 좋게 앞서간 한국이었다. 일본의 서브를 잘 받아내면서 11-7로 승리를 챙겼다. 하지만 2게임에 완전히 흐름을 내줬다. 일본이 연속 득점을 챙겨가면서 일찌감치 앞서갔고, 4-11로 패배했다. 흐름이 갈릴 3게임서도 일본이 더 좋은 경기를 펼쳤다. 한국은 추격에 실패하면서 6-11로 무너졌다.

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이어진 4세트에서는 한국이 집중력을 되찾았다. 4-1로 흐름을 잡았지만 일본의 추격도 무서웠다. 결국 역전을 허용하면서 패배 위기에 빠졌다. 오준성과 임종훈도 포기하지 않았다. 하지만 뒷심도 일본이 앞서면서 듀스 접전 끝에 10-12로 패배했다. 아쉬운 역전패였다.

이번 대회 일본에 많은 상처를 입은 한국이다. 남자, 여자 단체전에서도 4강전이 모두 한일전으로 진행됐지만 모두 0대3으로 무기력하게 패배했다. 남자 복식에서도 같은 결과가 나오고 말았다. 복수혈전은 없었다. 오준성-임종훈조의 패배로 대한민국 남자탁구는 단체전 동메달로 아이치-나고야아시안게임 일정을 조기마감했다. 역대 최악 성적이다.