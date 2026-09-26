[속보]"모별이 미친 활약" 여자플뢰레 단체전 은메달 확보! "일본 나와!"[아이치-나고야아시안게임]

준결승 경기 펼치는 모별이

준결승 경기 펼치는 박지희

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]모별이가 미친 활약을 펼친 대한민국 여자 플뢰레 대표팀이 중국을 꺾고 은메달을 확보했다.

한국 펜싱 여자 플뢰레 대표팀은 26일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 여자 플뢰레 단체전 준결승에서 중국에 45대 로 승리하며 결승에 진출했다.

심소은, 박지희, 모별이, 이세주로 구성된 대한민국 여자플뢰레 대표팀은 8강에서 마카오를 45대32로 꺾고 4강에 진출하며 동메달을 확보했다. 동메달로 만족할 수 없었다. 이겨야 사는 4강전, 전날 여자에페 대표팀을 울린 난적 중국을 상대로 초반부터 강공으로 나섰다.

Advertisement

환호하는 심소은

1바우트 심소은이 푸잉잉과 4-4로 비긴 후 2바우트 박지희가 송위에를 8-7로 앞섰고 3바우트 모별이가 장시치를 상대로 2점을 찔러내며 10-7로 점수 차를 벌렸다. 4바우트 심소은이 황치안치안에 6-7로 밀렸지만 5바우트 모별이가 푸잉잉을 5-2로 압도하며 21-16, 5점 차로 앞서나갔다. 6바우트 박지희가 장시치에게 2-3으로 밀리며 4점 차가 됐지만 7바우트 모별이가 왕치안치안을 6-2로 꺾고 29-21, 8점 차로 달아났다. 8바우트 심소은이 장시치에게 6-7로 패했지만 35-28, 7점을 앞선 상황에서 '최종 병기' 박지희가 중국 푸잉잉과 에이스 맞대결을 시작했다. 일진일퇴, 숨막히는 혈투 8-7로 이겨내고 43대35, 8점 차로 짜릿한 승리를 마무리했다.

대한민국 플뢰레 대표팀은 이날 오후 홍콩을 45대27로 압도한 플뢰레 강국 일본과 결승에서 금메달에 도전한다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Advertisement