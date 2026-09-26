'충격' 한국 탁구 희망 신유빈, 단식마저 끝났다... '한국전 51승 0패' 세계 최강 중국 왕만위에 무기력 0-4 패배

하야타 히나에 패한 신유빈

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자] '삐약이' 신유빈이 끝내 중국의 벽을 넘지 못했다.

신유빈은 26일 오전 10시 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 왕만위(중국)와의 2026 아이치-나고야 아시안게임 여자탁구 단식 8강 경기에서 0대4로 패배하고 말았다.

신유빈은 16강전에서 자우레시 아카셰바(카자흐스탄)와 격돌해 4대0으로 완승을 거뒀다. 8강 상대는 세계 랭킹 1위 왕만위였다. 신유빈은 커리어 내내 왕만위를 넘어본 적이 없었다. 하지만 금메달로 가기 위해선 무조건 넘어야 하는 상대.

Advertisement

1세트는 치열했다. 역전과 재역전이 계속 이어졌다. 하지만 막판 집중력 싸움에서 왕만위가 신유빈을 앞섰다. 9-11의 아쉬운 패배. 2세트는 왕만위가 크게 앞서갔다. 신유빈도 계속 추격을 시도했지만 6-11로 마무리됐다.

3세트는 팽팽했다. 신유빈의 집중력이 살아났지만 랠리 싸움에서 왕만위가 우세했다. 순식간에 4-8로 벌어졌다. 6-11로 세트를 내주고 말았다.

Advertisement

반드시 이겨야 하는 4세트는 신유빈이 달아나면 왕만위가 추격하는 흐름. 하지만 왕만위가 다시 리드를 잡고 신유빈을 압박했다. 5-11로 경기는 마무리됐다. 이제 단체전, 단식마저 아쉬운 결과를 마주한 신유빈은 이제 여자 복식에서 금메달을 조준한다.

Advertisement

한국 선수 상대로 50전 50승을 거두고 있던 왕만위는 승리 횟수를 51승으로 늘리며 한국 천적이라는 걸 또 입증했다.