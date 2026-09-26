못말리는 '어펜져스'! 남자 사브르 단체전 무난히 결승행...4연패 보인다[도코나메 LIVE]

'어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 무난히 결승전에 진출하며, 은메달을 확보했다. 이제 4연패까지 단 한걸음 만을 남겨두게 됐다. 오상욱(대전광역시청)도 2관왕을 눈 앞에 뒀다.

'어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 무난히 결승전에 진출하며, 은메달을 확보했다. 이제 4연패까지 단 한걸음 만을 남겨두게 됐다. 오상욱(대전광역시청)도 2관왕을 눈 앞에 뒀다.

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]예상대로다.

'어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 무난히 결승전에 진출하며, 은메달을 확보했다. 이제 4연패까지 단 한걸음 만을 남겨두게 됐다. 오상욱(대전광역시청)도 2관왕을 눈 앞에 뒀다.

오상욱, 박상원(대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 후보 황희근(한국체대)으로 팀을 꾸린 한국은 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 대회 남자 사브르 단체전 4강전에서 홍콩을 45대24로 꺾었다.

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'어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 무난히 결승전에 진출하며, 은메달을 확보했다. 이제 4연패까지 단 한걸음 만을 남겨두게 됐다. 오상욱(대전광역시청)도 2관왕을 눈 앞에 뒀다.

한국은 박상원과 오상욱이 나선 초반 10-5로 앞서며 기선을 제압했다. 이어 6릴레이에서 오상욱이 찬록헤이와의 에이스 대결에서 완승을 거두며 승기를 가져왔다. 7릴레이에 나선 도경동이 한 점도 내주지 않는 퍼펙트 경기로 35-17로 차이를 벌리며 사실상 승리를 확정지었다.

펜싱 단체전은 각국의 개인전 성적에 따라 배정되는 시드를 토대로 대진을 정해 토너먼트로 우승을 다툰다.

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한국은 1번 시드를 받아 16강은 부전승으로 통과했고, 8강전에선 인도를 45대25로 제압했다.

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'어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 무난히 결승전에 진출하며, 은메달을 확보했다. 이제 4연패까지 단 한걸음 만을 남겨두게 됐다. 오상욱(대전광역시청)도 2관왕을 눈 앞에 뒀다.

한국은 2014년 인천, 2018년 자카르타-팔렘방, 2023년 열린 2022 항저우 대회에 3연패를 달성했다. 개인전에서 금메달을 목에 건 오상욱은 2연속 2관왕에 도전한다.

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한국은 일본-카자흐스탄전 대결 승자와 결승전을 치른다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com