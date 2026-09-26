'이럴 수가' 韓 탁구 금메달 0개 참사 현실화! 신유빈에 이어 '귀화 국대' 주천희마저 중국에 패배...남은 건 여자 복식뿐

하리모토 미와 상대하는 주천희 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 주천희가 일본 하리모토 미와를 상대하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]귀화 국가대표 주천희도 중국 탁구를 넘지 못했다.

주천희는 26일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 쑨잉샤(중국)과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 탁구 단식 8강 경기에서 2대4로 패배했다. 신유빈에 이어 주천희마저 중국에 발목을 잡혔다.

귀화 이후 처음으로 메이저 대회에 태극마크를 달고 출전한 에이스 주천희는 16강에서 싱가포르 정지안을 4대2로 제압했다. 8강 상대는 세계 최강 중국에서 에이스를 맡고 있는 쑨잉샤.

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어려운 경기가 예상됐지만 주천희는 쉽게 물러서지 않았다. 쑨잉샤를 끝까지 물고 늘어졌다. 1세트 패배했지만 9-11로 크게 밀리지는 않았다. 2세트 초반은 치열하게 전개됐다. 주천희가 7-5로 앞서면서 먼저 승기를 잡았다. 하지만 쑨잉샤가 맹추격했다. 12-12까지 간 승부였지만 아쉽게 12-14로 패배했다.

주천희에게 더 이상 물러설 곳은 없었지만 3세트부터 쑨잉샤는 압도적 기량을 선보였다. 11-3으로 승리했다. 마지막 세트가 될 수 있는 4세트에서 주천희가 힘을 냈다. 6-3으로 세트를 가져올 수 있는 기회를 잡았다. 11-7로 승리하며 패배를 면했다.

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주천희는 포기를 몰랐다. 5세트 크게 밀리면서 패배의 그림자가 드리웠지만 10-10으로 추격하는데 성공했다. 주천희가 13-11로 대역전승을 거뒀다.

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6세트에서도 주천희의 기세가 좋았다. 아슬아슬한 리드를 지켜갔다. 하지만 승부처에서 쑨잉샤가 힘을 내며 다시 역전하며 주천희에게 패배를 안겼다. 신유빈에 이어 주천희까지 중국에 무너진 한국 여자 탁구였다.

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곧바로 이어질 신유빈-주천희의 여자 복식마저 금메달을 따내지 못하면 한국 탁구는 이번 대회에서 금메달을 가져오지 못한다.