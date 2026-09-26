[속보]눈 앞에서 놓친 12년만의 금메달! 펜싱 여자 플뢰레 단체전, 결승서 일본에 28-29 통한의 역전패...2회 연속 은메달![도코나메 LIVE]

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 여자 플뢰레가 다잡았던 금메달을 내줬다.

박지희(서울특별시청), 모별이(인천광역시중구청), 심소은(서울특별시청), 이세주(충북도청)로 구성된 여자 플뢰레 대표팀은 6일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 여자 플뢰레 단체전 결승전에서 일본에 28로29로 역전패다.

12년 만에 다시 금메달을 목표로 했던 한국은 아쉽게 은메달에 만족해야 했다. 1998년 방콕 대회부터 2014년 인천 대회까지 5연패를 달성하며 아시아 무대를 호령했던 한국은 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 동메달에 그쳤고, 직전 열린 항저우 대회에선 중국에 발목이 잡히며 은메달을 목에 걸었다.

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8강에서 마카오를 45대32로 격파하며 동메달을 확보한 한국은 4강에서 '디펜딩 챔프' 중국을 만났다.

전날 여자 에페 대표팀을 울린 난적 중국을 상대로 초반부터 강공으로 나섰다. 1바우트 심소은이 푸잉잉과 4-4로 비긴 후 2바우트 박지희가 송위에를 8-7로 앞섰고 3바우트 모별이가 장시치를 상대로 2점을 찔러내며 10-7로 점수 차를 벌렸다. 4바우트 심소은이 황치안치안에 6-7로 밀렸지만 5바우트 모별이가 푸잉잉을 5-2로 압도하며 21-16, 5점 차로 앞서나갔다.

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6바우트 박지희가 장시치에게 2-3으로 밀리며 4점 차가 됐지만 7바우트 모별이가 왕치안치안을 6-2로 꺾고 29-21, 8점 차로 달아났다.

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8바우트 심소은이 장시치에게 6-7로 패했지만 35-28, 7점을 앞선 상황에서 '최종 병기' 박지희가 중국 푸잉잉과 에이스 맞대결을 시작했다. 일진일퇴, 숨막히는 혈투 8-7로 이겨내고 43대35, 8점 차로 짜릿한 승리를 마무리했다.

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운명의 한-일전. 1바우트에 박지희가 나섰다. 스미레 츠지와 만난 박지희는 선제점을 내주며 끌려갔다. 차분히 따라갔지만 3-5로 밀렸다. '중국전 히로인' 모별이가 2바우트에서 개인전 '금메달리스트' 우에노 유카를 상대했다. 연이어 공격을 성공시키며 승부를 원점으로 돌렸다. 다시 한점을 내주며 2바우트를 5-6으로 마쳤다.

3바우트 심소은과 아즈마 세라가 격돌했다. 심소은이 공격을 성공시키며 다시 동점. 심소은의 기세가 이어졌다. 승부를 뒤집은데 이어 내리 넉점을 따내며 9-6까지 앞서나갔다. 하지만 이내 3점을 내리주며 9-9로 3바우트를 마쳤다.

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4바우트 모별이가 츠지 스미레를 만났다. 연속 공격을 성공시켰다. 11-9. 5바우트 박지희가 아즈미 세라와 격돌했다. 빠른 역습으로 13-13을 만든데 이어 경기를 뒤집었다. 달아나는 점수까지 성공시키며 15-13으로 앞서나갔다. 한점씩을 주도 받으며 2점을 앞선채 4바우트를 마쳤다.

6바우트. 심소은과 우에노 유카가 충돌했다. 심소은이 상대의 공격을 역이용하며 먼저 득점을 했다. 막고 찌르기로 또 점수를 얻었다. 19-14까지 앞서나갔다. 7바우트 다시 모별이가 나왔다. 아즈미 세라를 상대로 깔끔한 어깨 공격을 성공시키며 20점 고지를 먼저 밟았다. 하지만 상대도 만만치 않았다. 연속 3득점으로 스코어를 21-17까지 쫓아왔다. 모별이의 눈에 이물질이 들어가 경기가 잠시 중단됐다. 2점을 더 내줬지만, 다시 한 포인트를 더했다. 22-19로 7바우트가 끝이 났다.

8바우트, 심소은의 차례였다. 츠지 스미레와 붙었다. 과감한 찌르기로 치고 나갔다. 또 다시 득점. 24-19, 다섯점차로 벌렸다. 점수를 주고 받으며 26-22로 끝이 났다.

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운명의 9바우트. 박지희와 우에노 유카가 만났다. 박지희가 먼저 득점을 하며 스코어를 5점차로 벌렸다. 한 점을 내주며 27-23. 우에노 유카가 경고를 받았다. 팽팽한 승부 속 아쉽게 점수를 내줬다. 석점차. 동시에 공격이 성공됐다. 박지희가 비디오 판독을 요청했다. 우에노 유카의 점수였다. 또 다시 실점하며 한 점차까지 쫓겼다.

대한민국 여자 플뢰레가 12년 만에 다시 아시아 정상에 섰다. 박지희(서울특별시청), 모별이(인천광역시중구청), 심소은(서울특별시청), 이세주(충북도청)로 구성된 여자 플뢰레 대표팀은 6일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 여자 플뢰레 단체전 결승전에서 일본에 승리하며 금메달을 목에 걸었다.

몰아붙였지만, 역습을 허용하며 동점을 내줬다. 27-27. 이내 역전까지 허용했다. 또 다시 점수를 주며 27-29로 끌려갔다. 막판 대축격에 나섰지만, 동점에 실패했다. 아쉬운 패배였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com