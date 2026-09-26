"이럴수가!韓탁구 조기마감" 믿었던 신유빈-주천희조, 태국 베테랑 복병조에 2대3 충격패! 4강행 무산[아이치-나고야아시안게엠]

아쉬워하는 신유빈

주천희 '격렬히'

대한탁구협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]'국민 삐약이' 신유빈(대한항공·세계 11위)과 '핑퐁 몬스터' 주천희조의 4강행이 무산됐다.

신유빈-주천희조는 26일 오후 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 펼쳐진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 여자복식 8강전에서 태국 복병 수타시니 사웨타붓-오라완 파라낭조(세계 18위)를 게임스코어 2대3으로 충격패하며 아시안게임 전 일정을 끝냈다.

신유빈과 주천희는 이날 여자단식 8강전에서 나란히 중국 톱랭커에게 패했다. 신유빈은 왕만위에 게임스코어 0대4로 완패, 주천희는 쑨잉샤에게 2대4로 패하며 포디움을 놓친 직후 함께 복식 8강전에 나섰다.

Advertisement

한국 탁구의 위기였다. 25일 금메달을 목표 삼았던 '세계1위' 신유빈-임종훈조가 혼합복식 4강에서 중국 린스둥-콰이만 조에 상대로 2대4로 석패, 동메달을 확정지은 후 이날 오전 남자단식8강에서 '톱랭커' 장우진이 탈락하고, 남자복식 8강에서 임종훈-오준성조가 일본 에이스조 마츠시마 소라-도가미 ??스케에게 패하면서 신유빈-주천희조는 대한민국 탁구에서 유일하게 살아남았다. 유일한 희망이 됐다.

그러나 직전 단식 패배의 피로감 탓인지 신-주조는 본인들의 플레이를 해내지 못했다. 1게임을 태국 선수들의 변칙 플레이에 밀려 8-11로 내줬다. 2018년부터 오랜 기간 호흡을 맞추며 최근 WTT피더 대회 결승에 진출하기도 한 베테랑 복병 태국조의 도전이 거셌다. 2게임, 9-9까지 팽팽한 흐름을 가져가다 10-9로 게임포인트를 먼저 잡았고 11-9로 승리하며 승부를 원점으로 돌렸다. 게임스코어 1-1 균형을 맞췄다. 3게임 4-2로 앞서다 4-4 추격을 허용했다. 그러나 중반 이후 신유빈과 주천희의 눈빛 호흡이 맞아들며 11-7로 승리했다. 게임스코어 2-1 역전에 성공했다. 그러나 4게임을 다시 4-11로 내주며 안갯속 승부. 5게임 사활을 건 시소게임이 9-9, 10-10 듀스게임까지 이어졌다. 주천희의 포어드라이브가 빗나간 후 마지막 신유빈의 백드라이브마저 테이블을 벗어나며 10-12로 패했다. 게임스코어 2대3으로 패했다. 4강행이 불발됐다. 목표했던 2연속 포디움도 무산됐다.

Advertisement

신유빈은 '영혼의 파트너' 왼손 에이스 전지희가 항저우 대회 금메달을 끝으로 은퇴한 후 복식 파트너 찾기에 절치부심했다. 왼손 에이스를 찾지 못했고, 아시안게임을 앞두고 주천희와 오른손-오른손 조합을 맞췄다. 움직임에 어려움이 있었지만 올 시즌 미국 스매시, 유럽 스매시 스웨덴에서 잇달아 4강에 오르며 가능성을 봤고, 여자복식 세계 랭킹도 5위까지 끌어올렸다. 조금씩 손발이 맞아드는 모습을 보여줬다. 그러나 신유빈이 3년 전 전지희와 함께 금메달을 딴 종목에서 포디움에 오르기엔 한끗이 부족했다. 신유빈-주천희조의 4강행 불발과 함께 대한민국 남녀 탁구의 아시안게임 일정이 모두 끝났다. 항저우아시안게임에서 여자복식 금메달, 남자단체전 은메달, 남자복식 은메달, 여자단체전 동메달, 남녀단식 동메달, 혼합복식 동메달 2개를 휩쓸었던 한국 탁구가 3년 만에 남녀 단체전 동메달, 혼합복식 동메달의 성적표를 받아들었다. 남녀 단식, 복식 8강에서 전원 탈락하며 아시안게임을 조기 종영했다.

Advertisement

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com.