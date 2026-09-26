[속보]오상욱 미쳤다! 41-44→45-44 대역전 드라마...'어펜져스' 남자 사브르 단체전, 일본 꺾고 금메달 '4연패 성공!'+오상욱은 개인전 이어 2관왕![도코나메 LIVE]

이변은 없었다. 세계 최강의 검객인 '어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 4연패의 대업을 달성했다. '에이스' 오상욱(대전광역시청)은 2개 대회 연속 2관왕이라는 대기록을 달성했다.

이변은 없었다. 세계 최강의 검객인 '어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 4연패의 대업을 달성했다. '에이스' 오상욱(대전광역시청)은 2개 대회 연속 2관왕이라는 대기록을 달성했다.

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]미친 역전극이었다.

세계 최강의 검객인 '어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 4연패의 대업을 달성했다. '에이스' 오상욱(대전광역시청)은 2개 대회 연속 2관왕이라는 대기록을 달성했다.

오상욱, 박상원(대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 후보 황희근(한국체대)으로 팀을 꾸린 한국은 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 사브르 단체전 결승에서 역전 드라마를 쓰며 일본을 45대44로 꺾었다.

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2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 모두 금메달을 거머쥐었던 한국은 이번 대회까지 정상에 오르며 4개 대회 연속 금메달을 목에 걸었다.

이변은 없었다. 세계 최강의 검객인 '어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 4연패의 대업을 달성했다. '에이스' 오상욱(대전광역시청)은 2개 대회 연속 2관왕이라는 대기록을 달성했다.

개인전에서 금메달을 거머쥔 오상욱은 단체전까지 차지하며 이번 대회 2관왕에 올랐다. 오상욱은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 단체전, 2022년 항저우 대회 개인전-단체전, 그리고 이번 대회까지 아시안게임에서만 무려 5개의 금메달을 거머쥐는 기염을 토했다.

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2024년 파리올림픽에서도 금메달을 차지했던 '세계 2위' 남자 사브르 대표팀은 초반부터 무적의 행보를 보였다. 한국은 1번 시드를 받아 16강은 부전승으로 통과했고, 8강전에선 인도를 45대25로 제압했다.

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동메달을 확보한 대표팀은 홍콩과 4강전을 치렀다. 한국은 박상원과 오상욱이 나선 초반 10-5로 앞서며 기선을 제압했다. 이어 6바우트에서 오상욱이 찬록헤이와의 에이스 대결에서 완승을 거두며 승기를 가져왔다. 7바우트에 나선 도경동이 한 점도 내주지 않는 퍼펙트 경기로 35-17로 차이를 벌리며 사실상 승리를 확정지었다.

이변은 없었다. 세계 최강의 검객인 '어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 4연패의 대업을 달성했다. '에이스' 오상욱(대전광역시청)은 2개 대회 연속 2관왕이라는 대기록을 달성했다.

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45대24로 승리한 한국은 결승에서 '영원한 라이벌' 일본을 만났다. 최근 급성장한 모습을 보인 일본이지만, '어펜져스'의 상대가 되지 않았다.

1바우트 박상원이 나섰다. 코쿠보 마오를 상대로 선제점을 얻었다. 적극적인 공격으로 연속 득점에 성공했다. 상대도 추격했지만, 5-3으로 앞선채 마무리했다. 2바우트 오상욱이 출전했다. 요시다 켄토를 만났다. 주춤했다. 3점을 내주며 6-6 동점을 허용했다. 기계 오작동으로 아쉽게 점수를 놓쳤지만, 흔들림은 없었다. 연속 공격으로 10-6으로 스코어를 더욱 벌렸다.

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3바우트 도경동이 출격했다. 츠보 하야토와 격돌. 시작하자마자 막고 찌르기 성공. 이후 점수를 주고 받았다. 도경동이 기세를 탔다. 연이어 공격을 성공시키며 15-8로 앞서나갔다. 4바우트 박상원이 요시다 켄토와 충돌했다. 선제점을 내줬지만, 바로 응수했다. 하지만 요시다에 연속 점수를 내주며 17-14 추격을 당했다. 한걸음 달아나는데 성공하며 흐름을 바꾼 박상욱은 막고 찌르기를 작렬시켰다. 20-16으로 4바우트를 마쳤다.

이변은 없었다. 세계 최강의 검객인 '어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 4연패의 대업을 달성했다. '에이스' 오상욱(대전광역시청)은 2개 대회 연속 2관왕이라는 대기록을 달성했다.

5바우트 도경동의 타임이었다. 코쿠보와 격돌. 선제 득점으로 기선을 제압했다. 상대도 만만치 않았다. 연속해서 공격을 성공시키며 22-20까지 쫓겼다. 도경동이 전광석화 같은 공격으로 흐름을 끊었다. 25-21로 5바우트를 마무리했다. 6바우트 오상욱이 나섰다. 츠보와 붙었다. 빠른 공격으로 일본의 오름세를 완전히 잠재웠다. 3연속 득점. 하지만 츠보도 반격했다. 마지막 공격을 성공시키며 30-26, 4점차를 유지했다.

7바우트 도경동이 다시 나서 요시다와 붙었다. 노련한 요시다가 초반 강하게 몰아붙였다. 4연속 득점을 허용하며 동점까지 허용했다. 또 다시 공격을 내주며 역전까지 허용했다. 30-32. 6점을 내리내준 도경동이 흐름을 끊었다. 다시 32-32 동점. 하지만 3점을 허용하며 32-35로 끌려갔다. 8바우트 박상원이 나섰다. 츠보와의 대결. 박상원이 먼저 공격했다. 연속득점으로 추격했다. 34-35. 비디오 판독에 실패하며 2점차로 벌어졌고, 공격을 내주며 4점차까지 갔다. 34-38. 그러나 박상원은 강했다. 5연속 득점으로 동점에 이어 역전을 만들었다. 하지만 석연찮은 판정이 이어지며 39-40으로 8바우트가 끝이 났다.

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이변은 없었다. 세계 최강의 검객인 '어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 4연패의 대업을 달성했다. '에이스' 오상욱(대전광역시청)은 2개 대회 연속 2관왕이라는 대기록을 달성했다.

운명의 9바우트, 승부사 오상욱이 나섰다. 코쿠부와 붙었다. 일본이 먼저 득점을 냈다. 39-41. 오상욱이 경고까지 받았다. 위기 속 멋진 공격으로 추격했다. 이내 공격을 허용하며 40-42. 또 한 점을 내주며 40-43. 3점차. 막고 찌르기를 성공시키며 2점차로 좁혔다. 하지만 상대의 역습에 허무하게 점수를 내줬다. 41-44. 한점만 내주면 패하는 상황. 오상욱이 다시 한점을 냈다. 이제 2점차. 또 다시 성공. 1점차. 환상적인 공격으로 기어코 승부를 원점으로 돌렸다. 44-44. 마지막 한점. 양 선수의 공격이 성공했다. 비디오 판정. 오상욱의 득점이 인정됐다. 한국이 대역전극에 성공했다. 미친 금메달이었다.