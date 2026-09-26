'세계 랭킹 1위' 안세영 충격 탈락? 이변 따위 절대 없다...16강전 2-0 완승, 韓 최초 2연패+세계 최다 우승 질주 계속

안세영 '적수가 없다' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자] '세계 최강' 안세영에게 이변 따위는 없다.

'세계 랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 16강전에서 웨이헤나 리야나게 라니트마 티누디(스리랑카)를 2대0(21-9, 21-10)으로 승리했다. 8강에 안착한 안세영이다.

오전에 열린 32강전에서 안세영은 카자흐스탄의 카밀라 스마굴로바를 2대0(21-5, 21-5)으로 제압했다. 안세영에게 스마굴로바는 상대가 되지 않았다. 64강전을 부전승으로 통과한 안세영은 스마굴로바를 상대로 세 수 위의 경기력을 선보였다. 20분 만에 2세트를 모두 가져오면서 초스피드 승리를 거뒀다.

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16강에서도 안세영은 공격적으로 경기에 임했다. 빈틈이 없는 경기 운영으로 순식간에 리드를 잡았다. 11-4로 앞서가면서 리드를 잡은 안세영은 끝까지 리드를 잃지 않고 21-9로 승리했다. 1세트는 16분 만에 마무리됐다.

안세영 '보고있나?' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

2세트에도 안세영이었다. 초반부터 연속 5득점을 가져오면서 일찌감치 달아났다. 티누디도 안세영에게 허무하게 패배할 생각은 없었다. 9-4로 벌어졌던 경기가 11-9가 되며 안세영이 잠시 흔들렸다. 하지만 다시 안정감을 되찾은 안세영은 연속 득점을 쓸어담으며 17-10으로 앞서갔다. 티누디는 안세영에게 속수무책으로 당했다. 자비가 없는 안세영은 추가 실점 없이 그대로 경기를 끝냈다.

안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다. 금메달을 목에 걸 경우, '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 보유하고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이루게 된다. 8강 상대로 유력한 선수는 세계 랭킹 5위 랏차녹 인타논(태국)이다.