미쳤다! 대한민국 女 핸드볼 대표팀 폭풍 5연승…'영원한 라이벌' 일본과 금메달 두고 '사실상 결승전'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]우승까지 딱 '1승' 남았다. 마지막 상대는 '영원한 라이벌' 일본이다.

이계청 감독이 이끄는 대한민국 여자 핸드볼 대표팀은 27일 일본 아이치현의 엔트리오에서 일본과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 풀리그 최종 6차전이자 결승전을 치른다.

이번 대회 여자 핸드볼은 7개국이 참가해 한 차례씩 붙는 단일리그 방식으로 열린다. 각 팀은 총 6경기를 치러 최종 순위에 따라 메달 주인공을 가린다. 한국은 홍콩(48대16)-카자흐스탄(42대18)-우즈베키스탄(43대13)-중국(37대17)-베트남(46대18)을 연달아 꺾었다. 이로써 5전 전승을 거둬 일본과 어깨를 나란히했다. 다만, 한국이 골득실에서 +134로 일본(+101)을 크게 앞서 1위에 랭크됐다.

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운명의 한-일전. '설욕전'이기도하다. 한국은 2023년 열린 항저우 대회 결승에서 일본에 패해 고개를 숙였다.

이 감독은 "우리와 일본의 스타일이 비슷하다. 결국에는 최종전도 수비 싸움이 될 것이다. 누가 실수를 덜하느냐, 실책을 최대한 줄일 수 있느냐가 중요하다"며 "한-일전엔 일본 응원단도 많이 올 것이다. 중국전에서 보여줬던 선수들의 마음가짐, 그런 걸 다시 만들어서 (일본의 일방적인 응원에도 이겨) 진정한 우승자가 될 수 있도록 하겠다"고 각오를 다졌다.

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'캡틴' 권한나도 "일본 선수들이 빠르기에 우리가 백코트를 빨리해야 할 것 같다"고 다짐했다. '에이스' 류은희는 "어린 선수들이 중국전 때 잘하다 보니 무섭게 분위기를 탔다. 그렇게 수비부터 단단하게 하다 보면 일본과도 좋은 경기를 할 것 같다"고 이를 악물었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com