41-44에서 미친 4연속 득점, 기적의 금메달 만든 오상욱 "마지막 공격 100% 이겼다고 확신했다, 이제 끝났다는 것 자체가 맛있다"[도코나메 LIVE]

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]말 그대로 기적의 역전승이었다.

세계 최강의 검객인 '어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 4연패의 대업을 달성했다. '에이스' 오상욱(대전광역시청)은 2개 대회 연속 2관왕이라는 대기록을 달성했다.

오상욱, 박상원(대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 후보 황희근(한국체대)으로 팀을 꾸린 한국은 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 사브르 단체전 결승에서 역전 드라마를 쓰며 일본을 45대44로 꺾었다.

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2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 모두 금메달을 거머쥐었던 한국은 이번 대회까지 정상에 오르며 4개 대회 연속 금메달을 목에 걸었다.

중심에 오상욱이 있었다. 오상욱은 41-44에서 기적 같은 4연속 득점을 성공시키며 승부를 뒤집었다. 개인전에서 금메달을 거머쥔 오상욱은 단체전까지 차지하며 이번 대회 2관왕에 올랐다. 오상욱은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 단체전, 2022년 항저우 대회 개인전-단체전, 그리고 이번 대회까지 아시안게임에서만 무려 5개의 금메달을 거머쥐는 기염을 토했다.

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오상욱은 "이제 끝났다는 실감이 나는 것 같고 진짜 행복하다"고 미소지었다.

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오상욱은 마지막 상황을 돌아보며 "냉정함을 유지하려고 많이 노력했다. 데이터를 입력시키면서 어떻게 할지 생각했다. 계속 게임에만 집중하려고 노력했다"고 했다. 마지막 포인트, 양 선수가 모두 승리를 확신했다. 심판 판정이 길어졌다. 오상욱은 "때리자마자 100% 이겼다고 생각했다. 상대가 할 플레이를 염두에 두고 있었다. 할 수 있는 어필을 다하려고도 했다. 이겼다는 확신이 컸다"고 했다.

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오상욱은 마지막에 올라가며 도경동과 대화를 나눴다. 그는 "내가 해결할께"라는 말을 전했다. 오상욱은 "그때 이야기 한 것이 심적으로 도움이 됐다. 일단 주변의 소음에서 벗어나고 싶었다. 그렇게 게임에 집중했고, 그래서 좋은 결과가 나왔다"고 했다.

그는 마지막 9바우트에서 항의를 하다 경고를 받았다. 오상욱은 "심판도 우리가 억울하다는 것을 좀 알아뒀으면 좋겠다고 생각했다. 그로인해 심판이 감정적으로 판결 할 수 도 있지만 더 완벽하게 하려고 노력했다. 뭔가 심판한테 우리가 억지를 부리는게 아니라는걸 이야기하고 싶었다"고 했다.

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개인전에 이어 또 다시 역전승이었다. 한번만 점수를 지면 지는 벼랑 끝 상황. 아무리 마음을 냉정하게 먹는다고 해도 불안할 수 밖에 없다. 오상욱은 "나를 믿었다. 전력 분석이 큰 도움이 됐다. 전술훈련할때 SK에서 AI를 활용한 프로그램을 만들어주셨다. 상대가 어떻게 할거라고 예측을 했기 때문에 자신있게 할 수 있었다. 만약에 안하면 어떡하지 라는 생각이 들었으면 자신이 없었을 것 같다"고 했다.

이런 역전승은 특별할까. 오상욱은 "금메달의 기쁨보다 승리의 기쁨어 더 크다. 여기에 금메달까지 땄으니 좋다"고 했다.

그는 앞선 상황에서

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맏형으로 치른 첫 메이저 대회, 오상욱은 "형들이 계실때도 항상 마지막 주자를 했었다. 크게 달라졌다는 느낌은 못받았는데, 경기 뒤에서 피드백 해주던 정환이형 생각도 나고, 잘 못뛰면 뒤에서 시무룩해 있는 본길이형, 냉철한 준호형도 많이 생각난다"고 했다.

오상욱은 개인전이 끝난 후 금메달맛을 묻는 질문에 "아직 단체전이 남아 있어서 그런지 덜 맛있다"고 했다. 단체전까지 끝난 지금, 어떤 맛일까. "그냥 끝난게 좋다. 끝났다는게 맛있다. 메달을 따서 맛있는 것도 있지만, 계속 시합이 있으니까, 그래도 끝난 해방감이 맛있는 것 같다."

오상욱은 시상대에 황희근을 높이 올렸다. 그는 "이 메달이 누구에게 가장 값질까 생각하다가 올렸다"고 웃었다. 황희근은 전역까지 1년이 남았지만, 이번 금메달로 조기 전역을 하게 됐다.

오상욱은 다음 아시안게임에서 금메달을 따면 구본길을 뛰어넘는다. 오상욱은 "그건 그때 가서, 벌써 얘기하기에는 벅차다"고 웃었다. 그는 당장 눈 앞에 있는 전국체전만 생각하는 모습이었다.

그는 마지막으로 "월드컵, 그랑프리, 아시아선수권, 세계선수?i 많은 대회가 있는데 지고 이기면서 숙제가 생긴다. 그게 반복되는게 나에게는 도전인 것 같다. 금메달을 딸 수 있어서 너무 후련하고 기쁘다"고 미소지었다.