"이렇게 사랑스러운 투샷이라니♡" '1m36 엄지공주' 황서현X'도마공주' 여서정 금의환향 "룸메 서정언니 金 살짝 훔쳐보고 기운 받았죠!"[아이치-나고야아시안게임]

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[스포츠조선 전영지 기자]"(여)서정언니 감사하고 사랑해요!"

'민족의 명절' 한가위에 대한민국 여자체조에 40년 만의 멀티 금메달을 선물한 '체조 요정'들이 금의환향했다. 26일 오후 '도마공주' 여서정(제천시청)과 '엄지공주' 황서현(인천체고)을 비롯한 남녀 체조대표팀이 인천공항을 통해 귀국했다. 한가위 연휴임에도 수많은 취재진과 대한체조협회 관계자, 가족, 해외여행을 다녀오는 여행객들과 팬들이 일거에 몰려 인산인해를 이뤘다.

8년 만에 두 번째 여자도마 금메달을 획득한 여서정과 평균대 종목에서 1986년 서울 대회 서선앵 이후 40년 만에 금메달을 찾아온 '막내' 황서현이 나란히 금메달을 목에 건 채 취재진 앞에 섰다. 1m36의 황서현을 위해 방송용 마이크 높이를 맞추느라 인터뷰가 지연되는 진풍경도 나왔다.

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아시안게임 도마 종목 2연패를 이룬 '원조 도마의 신' 아버지 여홍철 대한체조협회 전무에 이어 '부녀 멀티 골드'라는 전인미답 대기록을 세운 여서정은 "이번 아시안게임을 앞두고 재활(어깨 탈구 수술, 아킬레스건 파열)하면서 힘든 일이 많았는데 그 모든걸 보상받은 느낌이라 기분이 좋다. 아빠도 아시안게임에서 금메달 2개를 땄는데, 저도 그 길을 같이 걸을 수 있게 돼서 영광"이라는 금빛 소감을 전했다.밝은 미소의 황서현은 "금메달을 예상하지 못했지만 금메달을 들고 입국할 수 있어서 너무 좋다"고 담담하게 답했다. 체조대표팀 주장 여서정은 대회 기간 내내 황서현과 룸메이트로 같은 방을 쓴 비화도 공개했다. "서현이와 같은 방을 썼다. 얼마나 노력했는지, 얼마나 많은 부담을 갖고 있는지 알기 때문에 서현이의 금메달이 정말 기뻤다. 혼자 금메달을 딸 때도 너무나 좋았지만 같이 금메달을 따니 시너지도 올라가고 정말 좋다"며 활짝 웃었다.

기념사진 촬영하는 황서현, 여서정

기념사진 촬영하는 황서현, 여서정

'서정언니의 금메달 기운을 받았느냐'는 질문에 황서현은 망설임 없이 "완전 많이 받았어요"라며 생긋 웃었다. '룸메' 여서정이 까르르 웃음을 터뜨렸다. 8년 전 자카르타-팔렘방아시안게임 도마 종목에서 한국 여자체조에 32년 만의 금메달을 선물할 당시 여서정도 고등학생이었다. 자신과 같은 나이에 아시안게임 첫 금메달을 따낸 기특한 후배 황서현을 위한 한마디를 부탁하자 "계속 몸 관리 잘하고 지금처럼 열심히 하면 훌륭하게 잘할 수 있을 것"이라며 믿음을 표했다. 황서현에게 룸메이트 언니 여서정에게 하고 싶은 말을 묻자 "언니 항상 감사하고 사랑해요!"라는 수줍은 고백을 건넸다. 사랑스러운 후배의 핑크빛 고백에 여서정이 또 한번 빵 터졌다. 사랑스러운 금메달 체조 자매의 훈훈한 인터뷰에 이모 미소, 삼촌 미소가 번졌다.

황서현은 "개인전 첫날 서정언니가 금메달을 따왔는데 너무 부러왔다. 호텔 방에서 슬쩍 훔쳐봤다. 금메달 기운을 완전 많이 받았다"며 웃었다. "늘 믿어주고 기회를 주신 민아영 감독님과 코치님, 제일 크게 응원해준 대표팀 언니들께 정말 감사드린다. 아직 부족한 점이 많지만 항상 열심히 하는 선수, 매순간 최선을 다하는 선수가 되겠다"고 다짐했다. "이번 결선 때 연결점프 0.2점 짜리를 못해서 난도가 0.2점 빠졌는데 이번 세계선수권에선 그것부터 보완하겠다. 세계선수권에서도 좋은 모습을 보여드리겠다"고 약속했다. 대한체육회 미디어가이드북에 1m33.8로 기록된 키, 민아영 감독은 1m36, '본인피셜'로 1m35라고 했던 키의 진실을 묻자 "반올림 해서 1m36"이라며 방긋 웃었다. "키는 계속 크고 있다. 딱 (신)솔이언니(1m49) 만큼만 컸으면 좋겠다"고 했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com