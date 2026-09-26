"상욱이형이 이겨줘서 다행" 죽다 살아난 도경동의 유쾌한 반성 "인수인계 다한 줄 알았는데...새로 배워야할 것 같아"[도코나메 LIVE]

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]"상욱이형한테 인수인계 한줄 알았는데, 처음부터 다시 배워야할 것 같습니다."

도경동의 유쾌한 반성이었다.

말 그대로 기적의 역전승이었다. 세계 최강의 검객인 '어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 4연패의 대업을 달성했다. '에이스' 오상욱은 2개 대회 연속 2관왕이라는 대기록을 달성했다.

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오상욱, 박상원, 도경동, 황희근으로 팀을 꾸린 한국은 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 사브르 단체전 결승에서 역전 드라마를 쓰며 일본을 45대44로 꺾었다.

2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 모두 금메달을 거머쥐었던 한국은 이번 대회까지 정상에 오르며 4개 대회 연속 금메달을 목에 걸었다.

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중심에 오상욱이 있었다. 오상욱은 41-44에서 기적 같은 4연속 득점을 성공시키며 기어코 승부를 뒤집었다.

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도경동은 이 승부를 조마조마하게 봤다. 세계 2위인 도경동은 오상욱과 함께 사브르의 투톱으로 불렸지만. 결승전에서 부진한 모습을 보였다. 물론 부상의 여파가 있긴 했지만, 결정적인 순간 제몫을 하지 못했다. 5바우트에서 5-5에 머문 도경동은 7바우트에서 요시다 켄토에게 2-9로 밀렸다. 결국 스코어도 32-35로 뒤집혔다.

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다행히 오상욱이 대역전극을 쓰며, 도경동도 미소를 짓게 됐다. 그는 "기분 좋다. 상욱이 형한테 짐이 됐다 생각했는데 이겨줘서 해프닝으로 끝낼 수 있었다"고 웃었다.

도경동은 "상욱이 형이 '내가 해줄테니까 신경쓰지 마라'고 했다"고 뒷이야기를 전했다. 기브앤테이크였다. 도경동은 2024년 파리올림픽에서 폭풍 득점으로 금메달을 이끌었다. 이를 오상욱이 갚았다. 2년 뒤 LA 올림픽에는 도경동이 날 수도 있다.

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도경동은 새로운 시작을 다짐했다. 그는 "아시안게임 오기 전까지는 인수인계가 잘 되고 있었다고 생각했는데 아직 새로 배워야 될 것 같다. 다시 처음부터 배워야 될 것 같다"고 읏었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com