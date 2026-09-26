안세영 2연패 무산되고, 12년 만에 아시안게임 金..."생리 중 진통제 복용 투혼" 中 최강 왕즈이 운도 좋네, 김가은 부상 기권으로 8강 직행

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[스포츠조선 이현석 기자]왕즈이가 한국 선수의 기권으로 더 편하게 8강에 올랐다.

왕즈이는 26일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 16강전에서 한국의 김가은이 2게임 도중 부상으로 기권하며 8강에 올랐다.

앞서 32강에서 마하르잔 라실라(네팔)를 꺾고 16강에 오른 왕즈이는 김가은과 8강행을 다퉈야 했다. 랭킹에서는 왕즈이가 앞서지만, 쉽지 않은 상대였다. 김가은은 2023년 인도네시아 오픈, 2025년 중국 마스터스 등에서 왕즈이를 잡아낸 저력이 있다. 아시안게임이라는 대회의 무게감을 고려하면 변수가 발생해도 이상하지 않았다.

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하지만 김가은에게는 악재, 왕즈이에게는 행운 같은 상황이 벌어졌다. 부상이었다. 김가은은 이번 대회를 앞두고 훈련 과정에서 허벅지 뒤쪽을 다치며, 정상적인 몸상태가 아니었다. 햄스트링이 일부 찢어지며, 사실상 경기 소화가 쉽지 않은 상태였다. 그렇기에 여자 단체전에서도 일본을 상대로 심유진이 대신 단식 경기를 소화했다. 이날도 32강에서 방글라데시의 우르미 악테르를 2대0(21-5, 21-5)으로 꺾었으나, 16강까지 하루 만에 치러야 하는 여파가 발목을 잡았다.

일단 경기를 강행했으나, 쉽지 않았다. 1게임 초반까지 팽팽했던 흐름, 하지만 인터벌 이후 왕즈이가 긴 랠리를 유도하며 순식간에 격차를 벌렸다. 14-21로 김가은이 고개를 숙였다. 몸도 따라주지 않았다. 2게임 도중 결국 경기가 어렵다는 의사를 전하며 왕즈이가 8강 진출을 확정하게 됐다.

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한편 왕즈이는 지난 단체전에서는 금메달을 목에 걸며 기쁨을 누렸다. 중국은 24일 일본 아이치현 이치노미야시 종합체육관에서 열린 대회 배드민턴 여자 단체전 결승에서 일본을 세트스코어 3대0으로 완파하고 금메달을 목에 걸었다. 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 여자 단체전 우승의 기쁨을 누렸다.

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중국은 한국을 대신 꺾고 올라온 일본을 상대로 압도적인 경기를 펼쳤다. 시작이 왕즈이였다. 야마구치 아카네를 상대로 첫 게임을 14-21로 내줬지만 2게임을 21-19로 잡으며 승부를 원점으로 돌렸고, 마지막 3게임까지 21-17로 가져가며 2-1 역전승을 거뒀다. 중국에 귀중한 첫 승을 안겼다. 이후 중국은 흐름을 이어갔다. 류성수-탄닝이 후쿠시마 유키-마쓰모토 마유를 0-2로 꺾었고, 첸위페이도 미야자키 도모카를 21-10, 21-11로 완파하면서 매치 스코어 3-0 승리를 만들었다.

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경기 후 왕즈이의 몸 상태가 논란이 되기도 했다. 소후닷컴은 '왕즈이는 생리 중 진통제를 복용하면서도 경기에 임했다'. 극심한 육체적 피로에도 불구하고, 강한 의지는 그녀를 지탱해주었고 100%의 기량을 발휘하게 했다'고 설명했다. 왕즈이는 앞서 태국전에서는 렌즈에 금이 가며 시력 문제까지 겪었던 것으로 알려졌다. 부상 투혼으로 금메달을 따낸 상황, 여자 단식에서는 행운의 대진표로 8강에 조금 더 손쉽게 오르게 됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com