'만리장성 넘고, 후지산 무너뜨린 극적 스토리' 대한민국 미친 금메달! 中 하승진급 '223cm' 괴물 제압, '홈콜' 일본까지 격파...12년 만의 金 쟁취

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 여자농구가 중국의 높이, 일본의 끈질김을 뚫고 마침내 금메달을 목에 걸었다.

한국은 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 결승전에서 일본을 75대70으로 물리쳤다. 한국은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년 만에 오른 결승에서 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 금메달을 목에 걸었다.

박지수, 박지현 등 국대 주축 멤버가 빠진 상황, 그럼에도 험난한 여정에서 저력을 발휘했다. 가장 큰 난관은 4강 상대 중국이었다. 2m23의 괴물 센터 장쯔위는 한국에는 마치 벽처럼 느껴졌다. NBA에서 뛰었던 한국 농구 센터 하승진의 키를 뛰어넘었다. 아시아 최고 전력의 중국을 상대로 결과를 낼 수 있을지에 대한 우려가 컸다. 2019년 11월 도쿄 올림픽 예선 이후 7년째 반복된 중국전 패배, 가장 중요한 순간 넘어야 할 상대를 마주했다.

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하지만 한국은 만리장성을 두드렸고, 마침내 넘었다. 리바운드는 확실히 열세였지만, 중국의 외곽포를 틀어막는 수비로 확실하게 상대를 제압했다. 중국은 3점슛을 단 하나도 성공시키지 못하는 어려움 속에 고개를 숙여야 했다. 한국의 에너지 넘치는 압박 수비와 빠른 로테이션에 고전했고, 경기를 주도하지 못했다. 수비에서 구멍이었던 장쯔위를 뚫어낸 전략도 주효했다. 한국은 3쿼터부터 터지기 시작한 외곽포까지 겹치며 중국을 85대80으로 무너뜨렸다.

다음 상대는 일본이었다. WNBA 진출한 야마모토 마이를 비롯해 여자농구 월드컵에 나섰던 1진 대표팀 선수들은 일부 제외됐다. 다만 일본 W리그 핵심은 그대로 자리를 채웠다. 한국과 전력 상황이 크게 다르다고 보기는 어려웠다. 한국은 그럼에도 전반까지 중국을 압도했다.

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시작부터 강이슬과 이소희, 이해란의 슈팅이 연달아 림을 가르며 11-3, 초반을 지배했다. 이해란의 코너 3점슛까지 터지며 격차는 17-5, 12점 차까지 벌어졌다. 일본은 풀 코트 프레스로 한국의 공격을 막아내고자 했지만, 일본 또한 수비에서 한국에 무득점으로 묶이며 추격 흐름을 잡지 못했다. 한국은 공격 리바운드 후 이해란의 3점포로 35-18까지 달아났다. 2쿼터 1.6초를 남기고 터진 이소희의 로고 샷은 전반의 주인이 누구였는지를 보여준 득점이었다. 42-23으로 2쿼터를 마쳤다.

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3쿼터부터 일본의 거센 추격이 시작됐다. 한때 56-36으로 20점 차까지 벌어졌던 격차가 조금씩 줄어들었다. 일본은 히구치의 3점포가 터지며 한국을 위협했다. 3쿼터는 12점 차, 63-51로 마쳤다. 대망의 4쿼터는 뜨거운 경기 열기가 느껴지는 접전 양상이었다. 한국은 3쿼터 후반부터 체력 부담에 의한 활동력이 현저히 떨어졌다. 반면 일본은 마치 기다렸다는 듯 강력한 압박으로 한국을 몰아부쳤다. 홈콜까지 겹치며 어려움이 컸다. 이 과정에서 일본은 무려 4점 차까지 따라붙었다. 피 말리는 승부처, 한국은 막판 집중력을 발휘해 격차를 유지했다. 반면 일본은 막판 파울 작전에서 효과적인 결과를 얻지 못하고 결국 75대70으로 패하며 은메달에 그쳐야 했다.

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대단한 스토리였다. 중국과 일본을 넘어 한국만의 스토리를 쓰며, 12년 만에 금메달을 쟁취했다. 특유의 속도를 살린 공격과 압박이 힘을 발휘했다. 대표팀의 경쟁력을 다시금 증명한 대회였다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com