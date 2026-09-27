"이 메달이 가장 값진 사람" 오상욱이 황희근을 먼저 시상대에 올린 이유, 전역 1년 앞당긴 '일병 4호봉'..."형들 감사합니다, 올해 들어 가장 행복했다" 너스레[도코나메 LIVE]

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]"올해 중 가장 행복했다."

조기 전역이라는 선물을 얻은 황희근의 미소였다.

말 그대로 기적의 역전승이었다. 세계 최강의 검객인 '어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 4연패의 대업을 달성했다. '에이스' 오상욱은 2개 대회 연속 2관왕이라는 대기록을 달성했다.

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오상욱, 박상원, 도경동, 황희근으로 팀을 꾸린 한국은 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 사브르 단체전 결승에서 역전 드라마를 쓰며 일본을 45대44로 꺾었다.

2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 모두 금메달을 거머쥐었던 한국은 이번 대회까지 정상에 오르며 4개 대회 연속 금메달을 목에 걸었다.

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중심에 오상욱이 있었다. 오상욱은 41-44에서 기적 같은 4연속 득점을 성공시키며 기어코 승부를 뒤집었다.

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이 드라마를 누구보다 기쁘게 본 선수가 있다. 황희근이었다. 일병 4호봉인 황희근은 전역을 1년 앞당겼다. 시상대에서 오상욱 보다 먼저 올라간 것도 황희근이었다. 오상욱은 "이 메달이 누구한테 가장 값질까 생각했다"고 웃었다.

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경기 후 만난 황희근은 "올 들어 가장 행복했다"며 "내년 9월2일이 전역이다. 1년을 당겼다. 굉장히 행복했다"고 웃었다. 그는 자신에게 조기 전역이라는 선물을 안긴 형들에게 "저의 자랑스러운 형들, 정말 고맙다"고 연신 고개를 숙였다.

황희근은 2년 뒤 당당하게 형들과 함께 경기에 나가는게 목표다. 그는 "2년 뒤 LA 올림픽에 꼭 출전해서 형들과 4연패를 하는게 목표"라고 했다. 그는 오상욱 처럼 후배들을 위한 '병역 브로커'가 되고 싶다는 뜻도 전했다. "기회가 되면 꼭 하고 싶다."

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com