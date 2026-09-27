"내가 할테니 걱정마"→"끝난거 아냐" '41-44'를 '45-44'로 바꾼 '펜싱 히어로' 오상욱, '4연패' 만든 '대역전 드라마'의 '재구성'

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]"내가 해줄 테니까 너무 신경 쓰지 마."

낙심한 동경동의 어깨를 툭 쳤다. 39-40. 운명의 9바우트에 나섰다. "데이터를 입력시키며 어떻게 경기를 할지만 생각했다. 게임에만 집중하려고 노력했다."

피스트에 섰다. 상대의 공격이 성공했다. 강하게 항의했다. 경기 내내 석연찮은 판정이 이어졌다. 경고를 감수했다. 분위기를 바꿔야 했다. "심판도 우리가 억울하다는 것을 좀 알아뒀으면 좋겠다고 생각했다. 그로 인해 심판이 감정적으로 판결 할 수 도 있지만 더 완벽하게 하려고 노력했다. 뭔가 심판한테 우리가 억지를 부리는게 아니라는걸 이야기하고 싶었다."

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멋진 공격으로 한 점을 따라붙었다. 하지만 연속해서 2점을 내줬다. 40-43. 석 점차. 막고 찌르기를 성공시키며 두 점차로 좁혔다. 하지만 상대의 역습에 허무하게 점수를 내줬다. 41-44. 단 한 점만 내주면 패하는 절대절명의 상황. "나를 믿었다."

SK가 만들어준 AI 프로그램에서 본 상대 공격 패턴을 다시 떠올렸다. "정확히 예측을 했기 때문에 자신이 있었다. '만약에 안하면 어떡하지' 라는 생각 따위는 없었다."

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벤치에 앉아 있던 도경동이 소리를 질렀다. "끝난거 아니야!"

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미친 추격전이 펼쳐졌다. 연이어 공격을 성공시켰다. 내리 석 점을 따며 기어코 승부를 원점으로 돌렸다. 44-44. 이길 수도 패할 수도 있는 마지막 순간. "'냉정하자'고 되뇌였다."

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마지막 공격을 펼쳤다. 동시에 신호가 울렸다. 상대도 승리를 확신한 듯 소리를 질렀다. 비디오 판독이 진행됐다. 덤덤했다. "때리자마자 100% 이겼다고 생각했다. 상대가 할 플레이를 이미 염두에 두고 있었다. 이겼다는 확신이 컸다. 만약 아니라도 할 수 있는 최선의 어필을 다하려고 했다."

심판이 득점을 인정했다. 기적같은 대역전극이었다. 비로소 끝났다는 생각이 들었다. "그냥 끝난게 좋다. 끝났다는게 맛있다. 메달을 따서 맛있는 것도 있지만, 계속 시합이 있으니까, 그래도 끝난 해방감이 맛있는 것 같다."

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사르브 전성시대를 열었던 형들이 생각났다. "형들이 계실때도 항상 마지막 주자를 했었다. 크게 달라졌다는 느낌은 못받았는데, 경기 뒤에서 피드백 해주던 정환이형 생각도 나고, 잘 못뛰면 뒤에서 시무룩해 있는 본길이형, 냉철한 준호형도 많이 생각난다."

벌써 5개째 아시안게임 금메달. 본길이형이 갖고 있는 기록까지 단 1개만을 남겨두고 있다. 멀리는 생각하지 않는다. 그저 눈 앞만 생각할 뿐. ""그건 그때 가서, 벌써 얘기하기에는 벅차다. 당장 전국체전을 준비해야 한다."

'히어로' 오상욱은 그렇게 드라마를 썼다. 세계 최강의 검객인 '어펜져스' 한국 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 4연패의 대업을 달성했다. '에이스' 오상욱(대전광역시청)은 2개 대회 연속 2관왕이라는 대기록을 달성했다.

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오상욱, 박상원, 도경동, 황희근으로 팀을 꾸린 한국은 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 사브르 단체전 결승에서 역전 드라마를 쓰며 일본을 45대44로 꺾었다.

2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 모두 금메달을 거머쥐었던 한국은 이번 대회까지 정상에 오르며 4개 대회 연속 금메달을 목에 걸었다.

중심에 오상욱이 있었다. 오상욱은 41-44에서 기적 같은 4연속 득점을 성공시키며 승부를 뒤집었다. 개인전에서 금메달을 거머쥔 오상욱은 단체전까지 차지하며 이번 대회 2관왕에 올랐다. 오상욱은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 단체전, 2022년 항저우 대회 개인전-단체전, 그리고 이번 대회까지 아시안게임에서만 무려 5개의 금메달을 거머쥐는 기염을 토했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com