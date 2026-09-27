"태도 자체가 다르다" '사상 첫 금메달' 3대3 남자 농구 선수들의 롤모델 몰표 '이현중'...이현중은 "나보다 더 좋은 선수 삼았으면" 미소

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"롤모델은 이현중!"

몰표였다. 3대3 농구에서 처음으로 아시아 정상에 선 대학생 기대주들에게 영감을 준 선수는 5대5 대표팀의 '에이스' 이현중(포틀랜드)이었다. 남자 3대3 농구 대표팀의 주장 이동근(고려대)은 26일 일본 나고야에 마련된 코리아하우스에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 메달리스트 기자회견에 참석해 "이현중 선수처럼 되고 싶다. 농구 실력은 말할 것도 없고 마인드와 멘털이 좋은 것 같다. 에이스지만 궂은일을 마다하지 않고 파이팅도 불어넣는 선수가 되고 싶다"고 말했다.

김승우(연세대)는 "이현중 선수가 국가대표팀에서 뛰는 것을 보고 자세가 남다르다고 느껴서 배워야겠다고 생각했다. 경기장 안에서 에너지 레벨이나 수비하는 자세가 특히 그렇다"고 말했다. 이주영(연세대)도 "예전부터 허훈(KCC) 선수를 롤모델로 삼아왔고, 이현중 선수도 존경한다. 이현중 선수는 사람 자체에서 우러나오는 것이 멋진 것 같다"고 밝혔다.

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구민교(성균관대) 역시 'NBA 레전드' 코비 브라이언트와 더불어 이현중을 롤 모델로 꼽으며 "강한 멘털과 태도가 농구에서 가장 중요하다고 생각한다. 그런 부분에서 톱인 선수들이라 본받고 싶다"고 했다.

남자 3대3 농구 대표팀은 전날 제대로 사고를 쳤다. 25일 일본의 긴조후토역 특설 코트에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 19대10으로 승리했다. 한국은 조별리그에서 태국, 일본, 싱가포르를 연거푸 격파하며 토너먼트에 진출했다. 이후 8강에서는 중국을 22대13으로 완파했다. 4강에서는 필리핀에 21대9 셧아웃 승리로 엄청난 기세를 선보였다.

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결승 상대인 카타르 또한 난적이었다. 조별리그에서 인도네시아, 카타르, 바레인을 꺾고 올라왔다. 8강에서는 몽골, 4강에서 이란까지 연거푸 제압한 저력의 팀이다.

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한국은 먼저 이주영이 골밑을 파고들어 2점을 가져왔으나, 카타르가 2점슛 한 방으로 2-2 균형을 맞췄다. 한국은 김승우의 2점슛이 림을 가르며 다시 리드를 잡았다. 카타르의 추격에도 구민교가 자유투로 격차를 벌려 5-3으로 간격을 유지했다. 이후 이주영의 연속 2점슛이 터진 한국은 단숨에 9-4까지 달아났다.

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한국은 득점이 불을 뿜었다. 김승우가 연이어 득점을 터트리며, 카타르의 분투에도 격차는 13-6까지 벌어졌다. 한국은 내외곽을 고루 흔들며 이주영이 흐름을 주도했다. 19-10까지 달아났고, 결국 승리했다.

한국은 이번 금메달로 3대3 농구가 정식 종목으로 채택됐던 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 최고 성적을 경신했다. 기존 최고 성적은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 은메달이었다. 이를 경신하며 종목 사상 첫 금메달의 기쁨을 누렸다. 특히 처음으로 프로가 아닌 대학생으로만 꾸려 대회에 나섰지만, 일을 냈다.

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한편, 이현중은 26일 NBA 도전을 위해 미국으로 떠났다. 이현중은 NBA 포틀랜드 트레일블레이저스와 단기 계약을 맺고 29일부터 미국 오리건주에서 시작하는 트레이닝 캠프에 참가해 NBA 진출을 타진한다. 후배 농구 선수들에게 롤 모델이 된 이현중은 "기쁘지만 나보다 더 좋은 선수를 롤 모델로 삼으면 좋겠다"고 웃었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com