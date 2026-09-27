韓 배드민턴 초대형 사고 터졌다! '세계 46위' 유태빈, '전영 오픈 우승' 대만 레전드→'세계 챔피언' 中에이스 차례로 격파 '대이변'!...8강 상대는 日에이스

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]남자 단식의 희망 유태빈이 초대형 사고를 쳤다.

세계랭킹 46위의 유태빈은 26일 일본 아이치현 이치노미야의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자단식 32강전과 16강전에서 강호들을 모조리 제압하는 파란을 일으켰다.

유태빈은 오전 열린 32강에서 대만의 린춘이를 만났다. 세계랭킹 11위 린춘이는 대만 레전드다. 지난 3월 전영 오픈에서 대만 선수 최초로 남자 단식 우승을 거머쥐었다. 탈락이 유력했지만, 이변을 썼다.

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1게임에서 21대10으로 승리한데 이어, 2게임마저 21대12로 가져가며 게임스코어 2대0 완승을 거뒀다.

여기서 끝이 아니었다. 이날 초유의 1일 2경기가 펼쳐졌다. 일정 문제 때문이었다.

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16강에서 더 큰 드라마를 썼다. 중국의 에이스 스위치를 꺾었다. 스위치는 무려 103주간 세계랭킹 1위를 기록한 세계 최고의 선수 중 하나다. 지난해 세계선수권에서도 금메달을 목에 걸었다. 최근 국제대회에서 부진하지만, 여전히 세계랭킹 6위에 올라 있는 강호다.

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스위치는 단체전에서도 유태빈을 제압했다. 2대1로 승리했다. 이때 1게임을 따낸 자신감이 이날 경기까지 이어졌다. 1일 2경기 여파도 있었다.

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유태빈은 1게임에서 막판 놀라운 상승세를 보이며 21-17로 가져갔다. 2게임은 명승부였다. 11-17에서 20-20 듀스를 만들었다. 이후 23-23까지 갔다. 회심의 스매시로 24-23까지 앞서 갔고, 마지막 한점을 더하며 대어를 잡아냈다.

유태빈은 8강에서 올해 세계선수권 준우승을 차지한 일본의 에이스 나라오카 고다이와 격돌한다. 만만치 않은 상대지만, 지금의 상승세라면 충분히 해볼만 하다.

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그간 한국은 복식과 여자단식에서 세계 정상권을 유지해온 것과 달리, 남자단식에서는 재미를 보지 못했다. 하지만 유태빈이 이날 좋은 모습을 보이며, 새로운 희망으로 떠오르는 분위기다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com