'1일 2경기' 변수마저 넘었다! 안세영, 사상 첫 AG 2연패 향한 1차 관문 통과...8강부터는 진검 승부

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]1차 관문은 무난히 통과했다. 이제부터는 진검 승부다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 26일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 8강 진출에 성공했다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다.

64강전을 부전승으로 통과한 안세영은 32강전으로 개인전 금메달을 향한 스타트를 끊었다. 이날 변수가 있었다. '1일 2경기'였다. 여자단식 일정이 6일간 진행됐던 항저우 대회보다 경기일이 하루 줄어들면서 하루에 두 경기를 치르는 날이 생겼다. 국제대회에서 거의 볼 수 없는 스케줄이다.

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안세영은 정오쯤세계랭킹 426위의 카밀라 스마굴로바(카자흐스탄)을 2대0으로 제압했다. 압도적인 기량으로 몸풀 듯 단 20분만에 승리했다.

경기 후 안세영은 "솔직히 처음이어서 좀 당황스럽긴 한데 선수촌에서 하루에 세 번씩 또 운동을 했으니까 그런 경험을 살려서 이뛰어야 할 것 같다"고 했다. 이어 "하루 두 경기를 해본 적이 없어서 어떻게 해야할지 복잡하더라. 계속 대기 하기 보다는 텀이 길어서 한번 숙소에 들어갔다올 생각이다. 일단 집중력 있게 경기를 하는 것은 똑같다. 크게 달라지는 것은 없다"고 했다.

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안세영은 숙소로 돌아가 씻은 뒤 다시 경기장에 왔다. 생각보다 경기 텀이 길어졌다. 약 7시간 뒤 같은 곳에서 다시 16강전에 나섰다.

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하지만 안세영은 흔들리지 않았다. 스리랑카의 라니트마 티누디 웨이헤나 리야나게(142위)를 35분 만에 2대0(21-9 21-10)으로 완파했다.16강에서도 안세영은 공격적으로 경기에 임했다. 빈틈이 없는 경기 운영으로 순식간에 리드를 잡았다. 11-4로 앞서가면서 리드를 잡은 안세영은 끝까지 리드를 잃지 않고 21-9로 승리했다. 1세트는 16분 만에 마무리됐다.

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2세트에도 안세영이었다. 초반부터 연속 5득점을 가져오면서 일찌감치 달아났다. 티누디도 안세영에게 허무하게 패배할 생각은 없었다. 9-4로 벌어졌던 경기가 11-9가 되며 안세영이 잠시 흔들렸다. 하지만 다시 안정감을 되찾은 안세영은 연속 득점을 쓸어담으며 17-10으로 앞서갔다. 티누디는 안세영에게 속수무책으로 당했다. 자비가 없는 안세영은 추가 실점 없이 그대로 경기를 끝냈다.

16강 관문을 통과한 안세영은 이제부터 진검 승부에 나선다. 8강전부터는 상위랭커와 만난다. 8강전 상대는 세계 랭킹 5위 랏차녹 인타논(태국)이다. 2023년 세계선수권 우승자로 만만치 않은 상대다. 하지만 안세영은 인타논과 첫 경기 패배 후 14연승을 기록할 정도로 강했다.

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4강에 오르면 본격적인 한중일 전쟁이 펼쳐진다. 4강 상대는 4위 천위페이 혹은 7위 미야자키 도모카가 될 전망이다. 지난 단체전 결승전에서 천위페이가 미야자키를 2대0으로 제압한만큼, 천위페이가 올라올 공산이 크다. 천위페이와 만난다면, 숙명의 라이벌전이 펼쳐질 것으로 보인다.

결승 상대는 왕즈이-야마구치전 승자가 유력하다. 어차피 우승을 위해서는 모두 꺾어야 하는 상대다. 안세영이 실력만 발휘한다면 문제는 없다. 지금의 안세영은 누구도 두렵지 않다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com