'미쳤다' 韓 수영 대형 악재, 박태환 넘은 中 수영 괴물 폭탄 선언...7관왕 후 "내 점수는 85점"

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[스포츠조선 이현석 기자]7관왕을 달성하고도, 100점이 아니다. 장잔숴의 선언이 아시아 수영계를 더 떨게 한다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임에 참가한 중국 경영 대표팀은 무려 54개의 메달을 쓸어담았다. 그중 금메달이 무려 30개로 가장 많다. 금메달 7개를 따낸 일본, 1개를 따낸 한국과의 격차를 고려하면, 명실상부 아시아 수영 최강자임은 분명하다. 다만 단순히 메달 수에서 오는 압도적인 위상에 그치는 것이 아니다. 중국 수영의 미래를 한동안 책임질 선수들의 등장에 경쟁국들은 더 한숨이 커지게 됐다.

처음 등장한 선수는 위쯔디, 불과 13세의 나이로 아시안게임에 출전해 3관왕을 기록했다. 어린 나이에도 성인들을 압도하는 재능에 모두가 감탄을 금치 못했다. 위쯔디는 "나는 천재가 아니다"라는 인터뷰까지 했지만, 위쯔디의 기량이 이미 아득히 높은 수준임을 인정하지 않을 수 없다.

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하지만 중국 수영은 여기서 그치지 않았다. 또 한 명의 스타가 등장했다. 바로 장잔숴다. 아시안게임 첫 출전임에도 출전한 종목들에서 금빛 레이스로 대회를 휩쓸었다. 자유형 400ｍ를 포함해 자유형 200ｍ, 800ｍ, 1,500ｍ, 계영 400ｍ, 계영 800ｍ, 혼계영 400ｍ까지 모두 시상대 꼭대기에 섰다.

경영 7관왕은 장잔숴가 최초다. 2018년 자카르타·팔렘방 대회의 이케에 리카코, 2022년 항저우 대회의 장위페이가 세운 6관왕을 넘어선 대기록이다. 자유형 400m에서는 2010년 박태환의 대회 기록까지도 경신하는 엄청난 질주를 선보였다.

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더 무서운 것은 장잔숴가 7관왕을 달성하고 보인 반응이다. 중국 언론에 따르면 장잔숴는 경기 후 담담한 모습과 함께 "오늘 경기를 마치고 내려오니 생각했던 것보다 마음이 평온하다. 그동안 훈련해 온 성과를 그대로 보여준 것뿐이다"고 밝혔다. 이번 대회 성적에 대해서는 자신에게 100점 만점에 '85점'을 주는 데 그쳤다. 그는 "깎인 15점은 몇몇 종목에서 여전히 세계적인 수준과 격차가 있기 때문이다. 특히 세계 정상급 선수들과 비교하면 내 턴 동작은 아직 많이 부족하다. 집중적으로 보완할 숙제다"라고 밝혔다.

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이미 아시아를 뒤흔든 선수가 더 발전할 부분이 있다고 강조한 점은 경쟁하는 선수들로서는 더 두려운 말일 수밖에 없다. 아시안게임 수영에서 최고의 스타로 등극한 장잔숴가 2년 뒤 LA에서는 어떤 경기력을 보여줄지도 모두가 관심을 가질 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com