"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 안세영 물리치고 은메달에 '폭풍 눈물' 日 배드민턴 요정 날벼락, 단식은 더 최악...16강 충격 탈락

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[스포츠조선 이현석 기자]만회는 없었다. 은메달 후 눈물을 흘렸던 미야자키 도모카가 여자 단식 경기 불과 16강에서 탈락했다.

미야자키는 27일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 16강전에서 푸살라 벵카타 신두에 세트스코어 0대2(9-21, 13-21)로 패배했다.

일본의 기대주인 미야자키는 앞서 시드 배정으로 64강을 부전승으로 통과했다. 이후 몽골의 케를렌바타르 사라구아를 32강에서 2대0(21-5, 21-5)로 완파하고 곧바로 16강에 올랐다. 이번 대회 여자 단식은 32강과 16강을 하루에 동시에 치르는 일정, 미야자키는 늦은 시간까지 16강 소화를 위해 잠도 못자고 기다려야 했다.

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로이터연합뉴스

결국 나선 경기의 상대인 푸살라는 현재 세계 랭킹은 12위로 미야자키보다 낮지만, 굉장한 경력을 갖춘 선수다. 2016년 리우 올림픽에서 단식 은메달, 2020년 도코 대회에서도 단식 동메달을 목에 건 올림픽 메달리스트다. 아시안게임에서도 단체전에서만 은메달, 동메달을 하나씩 수확한 바 있다.

기다림의 여파였을까. 미야자키는 푸살라를 상대로 힘을 쓰지 못했다. 첫 세트부터 9-21로 무너졌다. 무려 8득점을 연속으로 내주는 등 흔들리는 경기력이 경기 내용으로도 드러났다. 2세트는 조금 더 힘을 내기도 했다. 세트 초반 6-6까지 균형을 이루기도 했다. 하지만 이후 맥없이 무너졌다. 푸살라가 분위기를 타고 무려 6점을 연속해서 뽑아낸 반면, 미야자키는 주춤했다. 이후 다시 추격에 나섰지만, 격차는 거의 좁혀지지 않으며 결국 2세트도 13-21로 마무리했다.

AFP연합뉴스

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다짐조차 이뤄지지 못했다. 앞서 미야자키는 24일 열린 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 결승전에서 중국에 세트스코어 0대3으로 패배한 후 울음을 참지 못했다. 일본이 야마구치 아카네, 후쿠시마 유키-마츠모토 마유 조마저 무너지며 수세에 몰린 상황 세 번째 세트 단식 주자로 나선 미야자키는 천위페이를 상대했다. 반전은 없었다. 천위페이는 미야자키를 능수능란하게 제압했다. 결과는 미야자키의 0대2 패배, 일본에 반전으 없었다.

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경기 후 미야자키는 "좀처럼 잘 풀리지 않는 경기였다. 정말 죄송합니다. 팀에 기여하지 못해 정말 분한 마음이 들었다"며 눈물을 흘렸다. 이후 개인전 각오를 다졌다. "내 뜻대로 플레이하지 못한 것은 아쉽지만, 단체전에서 많은 좋은 경험을 쌓을 수 있었다. 그 경험을 개인전에 살려 더 좋은 플레이를 하고 싶다"고 했다.

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하지만 험난한 대진표를 맞이했다. 16강 푸살라를 비롯해, 만약 올라갔더라도 8강 상대가 단체전 패배를 안긴 천위페이였다. 천위페이를 꺾고 올라간다면 '세계 1위' 안세영을 상대할 가능성이 큰 대진이었다. 대진의 험난함을 맞이하기 전 스스로 무너지며 대회를 마무리한 미야자키다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com