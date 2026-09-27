미쳤다! 대한민국 양궁 본격 시작 전인데…男女 단체전→혼성 단체전 랭킹 라운드 '아시안게임 신기록' 쐈다

사진=대한양궁협회 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 양궁이 최강의 면모를 보여줬다.

강채영(현대모비스)은 26일 일본 아이치현의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 여자 랭킹 라운드에서 720점 만점에 685점을 기록하며 1위로 본선에 진출했다. 이날 강채영은 아시안게임 대회 기록을 갈아치우며 절정의 감각을 보여줬다. 함께 출전한 오예진(광주은행텐텐양궁단)은 678점으로 3위, 이윤지(현대모비스)가 677점으로 4위에 자리해 한국 선수 전원이 최상위권에 포진했다. 세 선수의 점수를 합산한 여자 단체전 랭킹 라운드에서도 한국은 합계 2040점으로 대회 신기록을 작성했다. 중국(1992점)을 여유 있게 제치고 1위에 올랐다.

사진=대한양궁협회 공식 계정 캡처

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남자 리커브에서는 김제덕(예천군청)이 693점으로 2위에 이름을 올렸다. 이우석(코오롱엑스텐보이즈)은 687점으로 4위, 김우진(청주시청)은 684점으로 6위에 자리했다. 한국 남자 대표팀은 세 선수의 고른 활약에 힘입어 단체전 합계 2064점을 합작했다. 대회 신기록으로 인도(2039점)를 따돌리고 1위를 차지했다.

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남녀 개인전 1위인 김제덕과 강채영의 점수를 합산한 리커브 혼성 단체전 랭킹 라운드 역시 합계 1378점으로 대회 신기록을 작성했다. 1위를 굳건히 지켰다. 이로써 한국 리커브는 남녀 단체전과 혼성 단체전 1번 시드를 싹쓸이했다.

뒤이어 열린 컴파운드 랭킹 라운드에서도 태극 궁사들의 선전이 이어졌다. 남자 개인전에서는 최용희(현대제철)가 711점으로 중국의 랴오자하오, 류진이(이상 712점)에 이어 3위에 자리했다. 김종호(현대제철)와 최은규(울산남구청)는 나란히 706점이었으나 10점 개수에서 순위가 갈려 각각 8위와 10위였다. 남자 단체전에서 한국은 합계 2123점으로 중국(2130점)에 이어 2위에 랭크됐다.

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여자 컴파운드 개인전에서는 박정윤(창원시청)이 702점으로 3위, 강연서(성사중학교)가 701점으로 4위, 박예린(한국체육대학교)이 693점으로 24위에 이름을 올렸다. 여자 단체전에서는 합계 2096점으로 중국, 인도(이상 2099점)에 이어 3위를 마크했다. 남녀 최고 득점자가 나선 컴파운드 혼성 단체전에서는 최용희와 박정윤이 1413점을 합작했다. 인도(1414점)에 불과 1점 뒤진 3위(10점 수 차이)로 본선 시드를 배정받았다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com