'충격' 안세영도 못 해본 사상 초유의 경험..."이런 경기 방식은 처음" 日 배드민턴 아이돌 희생양, 2회전 충격 탈락 이유 공개

사진=다구치 마야 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]안세영도 처음 해본 경험, 다른 선수들은 확실히 부담을 느꼈다.

일본의 배드민턴 스피릿은 26일 '일본의 혼합 복식조가 2회전에서 탈락했다'라며 다구치 마야-와타나베 유타 조의 탈락을 조명했다.

다구치 마야-와타나베 유타 조는 25일 일본 아이치현 이치노미야 시립 체육관에서 열린 시아나위 아므리-마르와 니타 비올리나(싱가포르)조와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 2회전에서 게임스코어 1대2(21-9, 18-21, 15-21)로 패배했다. 1회전에서 2대0 승리를 거뒀음에도 곧바로 탈락하고 말았다.

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사진=다구치 마야 SNS 캡처

기대가 컸기에 실망감도 컸다. 다구치 마야는 일본 배드민턴에 떠오르는 유망주다. 여자 복식과 혼합 복식에서 큰 기대를 받고 있다. 이번 아시안게임에서는 와타나베와 혼합 복식 조를 이뤘는데, 해당 조는 결성 이후 우승을 5번이나 차지할 정도로 경기력이 준수했다. 그렇기에 메달은 어렵더라도 상위 라운드 진출 기대감이 컸다. 하지만 2회전에서 탈락하며 모든 기대감은 무너지고 말았다.

이유가 있었다. 바로 경기 일정이다. 이번 대회는 복식과 단식 경기가 32강과 16강을 하루에 치러야 하는 초유의 일정이다. 국제 대회에서는 좀처럼 없는 스케줄, 이는 세계 랭킹 1위인 안세영마저 당황시켰다. 앞서 26일 32강을 치른 안세영은 "솔직히 처음이어서 좀 당황스럽긴 하다"며 "하루 두 경기를 해본 적이 없어서 어떻게 해야할지 복잡하다"고 했다.

사진=다구치 마야 SNS 캡처

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다구치-와타나베조도 이런 일정의 여파를 피하지 못한 것으로 보인다. 배드민턴 스피릿은 '두 사람은 이번 대회 특유의 경기 진행 방식에 어려움을 느꼈다'고 전했다. 와타나베는 "하루에 2경기를 치르는 방식에 익숙하지 않아서, 도중부터 스피드가 떨어지고 말았다"고 이유를 설명했다.

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한편 일본은 빡빡한 일정의 여파가 여러 선수에게 미쳤다. 여자 복식 조인 시모가이 유이치-호바라 사야카조도 같은 날 두 경기를 치르는 일정에서 1회전은 승리했으나, 2회전은 대만에 무너지고 말았다. 여자 단식에서는 미야자키 도모카가 32강과 16강을 동시에 치르는 일정에서 16강 탈락으로 기대 이하의 성과를 거두고 대회를 마쳤다. 고된 일정이 선수들의 경기력에도 적지 않은 영향을 미치고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com