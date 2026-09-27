이런 망언있을까...결승 올라간 일본 선수들도 굴욕, "아시안게임, 日 전설의 1군 대신 유망주 출격"...韓 금메달에 찬물 "한국은 주력 총동원"

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[스포츠조선 이현석 기자]또 핑계가 등장했다. 전력 공백은 마찬가지지만, 일본은 한국이 주력 멤버였다고 위안을 삼았다.

일본의 스포니치 아넥스는 26일 '일본 여자 농구가 은메달을 획득했다. 한국에 전반 종료 시 19점 차 뒤지던 상황에서 맹추격했다'고 보도했다.

일본은 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 결승전에서 한국에 70대75로 패배했다. 안방에서 열린 대회, 일본 여자 농구는 결승까지 오르며 기대감을 모았으나, 한국의 벽에 막혔다. 금메달 도전은 다시 무산됐고, 은메달에 만족해야 했다.

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경기는 3세트까지 한국이 확실히 흐름을 주도했다. 3점슛과 골밑 집중력이 돋보인 한국은 전반을 42-23으로 마쳤다. 3쿼터에는 56-36, 무려 20점 차까지 벌어지기도 했다. 이후 한국의 체력, 집중력 저하와 일본을 향한 홈콜이 겹치며 상황이 달라졌다. 4쿼터 막판 4점까지 쫓아왔던 일본은 추가적인 동력이 부족했고, 결국 간극을 좁히지 못한 채 패배했다.

한국은 이날 경기에서도 중국을 제압한 빠른 트랜지션과 적절한 압박을 선보이며 일본을 흔들었다. 또한 강이슬, 이소희 등의 개인 활약도 터져나오며 일본이 좀처럼 흐름을 리드하는 경우를 내주지 않았다. 전력 격차가 크지 않았다는 점을 고려하면 결과는 더욱 긍정적이다. 한국은 박지수, 박지현 등 국대 주축 멤버가 빠진 상황, 일본도 WNBA 진출한 야마모토 마이를 비롯해 여자농구 월드컵에 나섰던 1진 대표팀 선수들 일부가 제외됐다. 전력이 어느 한쪽에 크게 기울었다고 보기는 어렵다.

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하지만 일본의 생각은 달랐다. 스포치니아넥스는 '일본은 1998년 방콕 대회 이후 28년 만의 금메달 획득에 실패했다. 젊은 선수들을 주축으로 나선 일본은 주전 선수들을 총동원한 한국에 밀려났다'고 설명했다. 마치 일본과 한국의 격차가 컸기에 어쩔 수 없었다는 듯한 묘사였다. 다만 빠진 선수들의 면면을 고려하면 한국도 전력 공백이 적지 않은 상황, 총동원했다는 표현이 맞다고 보기는 어렵다.

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일본의 이러한 표현은 한국 남자 농구 대표팀 금메달 확정 이후에도 등장한 바 있다. 당시 일본의 스포츠호치는 '일본은 미국 NBA에서 활약 중인 하치무라 루이, 카와무라 유키 등 주전 선수들이 결장했다. 차세대를 이끌 젊은 선수들을 주축으로 한 팀이 여기까지 전진을 이어갔으나, 마지막에 힘이 다했다'고 주장했다. 다시 한번 1군 논쟁에 불을 붙이는 행보였다. 남자 농구에서 일본은 가와무라 유키와 하치무라 루이, 와타나베 유타 등 간판 선수들이 빠진 것이 맞으나, 대표팀급 선수들의 부재만으로 한국전 패배를 정당화 하기는 어려운 경기력이었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com