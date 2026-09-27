이러니까 모두 이현중, 이현중, 이현중 외친다...후배들 '롤모델' 선언에 깜짝 조언 "나 말고, 자신의 최고 모습 롤모델 되길"

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[스포츠조선 이현석 기자]선배로서 해줄 수 있는 최고의 조언을 건넸다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임, 한국 농구는 환희로 가득찼다. 남자 농구, 여자 농구에서 금메달, 그리고 남자 3X3 농구 금메달과 여자 3X3 농구 동메달로 전 종목 메달을 수확했다. 한국 남자 3X3 농구 대표팀의 우승 또한 놀라움이었다. 기존 최고 성적인 2018년 자카르타-팔렘방 대회 은메달을 뛰어넘으며 정상에 올랐다.

한국은 조별리그에서 태국, 일본, 싱가포르를 연거푸 격파하며 토너먼트에 진출했다. 이후 8강에서는 중국을 22대13으로 완파했다. 4강에서는 필리핀에 21대9 셧아웃 승리로 엄청난 기세를 선보였다. 결승에서도 카타르를 19대10으로 제압해 압도적인 경기를 펼쳤다.

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26일 일본 나고야에 마련된 코리아하우스에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 메달리스트 기자회견, 이주영과 김승우(이상 연세대), 이동근(고려대), 구민교(성균관대)까지 네 명의 3X3 대표팀 선수들은 롤모델로 이현중을 꼽았다. 주장 이동근은 "이현중 선수처럼 되고 싶다. 농구 실력은 말할 것도 없고 마인드와 멘털이 좋은 것 같다. 에이스지만 궂은일을 마다하지 않고 파이팅도 불어넣는 선수가 되고 싶다"고 밝혔다.

김승우 또한 "자세가 남다르다고 느껴서 배워야겠다고 생각했다. 경기장 안에서 에너지 레벨이나 수비하는 자세가 특히 그렇다"고 했으며, 구민교는 "강한 멘털과 태도가 농구에서 가장 중요하다고 생각한다. 그런 부분에서 톱인 선수들이라 본받고 싶다"고 했다.

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하지만 선배로서 이현중의 생각은 조금 달랐다. 그는 26일 미국으로 출국하기 전 인천국제공항에서 진행한 인터뷰에서 "기쁘다. 그 선수들도 훌륭한 선수들인데 같은 선수들에게 리스펙을 받는다는 것은 영광이다"면서도 "꿈을 더 크게 가졌으면 좋겠다. 나를 롤모델로 삼는 데 그치지 않았으면 한다. 나보다 더 좋은 선수를 롤 모델로 삼으면 좋겠다. 자기 자신의 최고 모습을 롤모델로 했으면 좋겠다"고 했다.

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이현중의 이런 겸손한 태도는 지난 결승 이후 일본 팬들에게도 큰 사랑을 받았다. 이현중은 결승전 경기 이후 일본 대표팀 코치진에 찾아가 직접 악수와 인사를 건넸다. 일본 팬들은 해당 장면을 접하고 '적수로서 이현중은 짜증나지만, 우리 팀 선수들이 코트에서 기쁨을 나누고 있을 때 가장 먼저 일본 측에 인사를 하러 와 주었다. 정말 훌륭한 인품이다. 진심으로 미국에서 잘해 주었으면 좋겠다'며 도리어 응원의 말을 남겼다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com