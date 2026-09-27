이럴 수가! '세계 최강' 안세영에 8연패 굴욕…日 '에이스' 야마구치 아카네 도전장 "다시 한번 도전하고 싶다"

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[스포츠조선 김가을 기자]야마구치 아카네(일본)가 '세계 최강' 안세영에 도전장을 내밀었다.

일본 배드민턴 전문 매체 '배드민턴스피릿'은 27일 '야마구치가 안세영에게 다시 한번 도전하고 싶다고 말했다'고 보도했다.

안세영은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 단식 가장 강력한 우승 후보다. 과거 야마구치, 천위페이, 타이쯔잉(대만) 등과 4강 구도를 형성했던 것과 다르다. 각종 기록이 이를 증명한다. 안세영은 지난해 단일 시즌 역대 최다승 타이기록(11승), 단식 선수 역대 최고 승률(94.8%), 역대 최고 누적 상금(100만 3175달러) 등 각종 영광을 작성했다. 올 시즌에도 지난 3월 전영오픈을 제외하고 단체전을 포함해 출전한 9개 대회에서 모두 금메달을 목에 걸었다.

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실제로 안세영은 이번 대회에서 압도적 힘을 자랑하고 있다. 지난 23일 여자 단체 4강전에서 1단식 주자로 나서 '세계랭킹 3위' 야마구치를 세트스코어 2대1(21-9, 18-21, 21-11)로 이겼다. '미리 보는 결승전'을 승리로 장식했다. 이로써 안세영은 야마구치를 상대로 최근 8연승을 질주했다.

여자 단식에서도 기세를 이어가고 있다. 안세영은 26일 열린 두 경기를 가볍게 마무리했다. 이번 대회는 단체전에 5일을 할애하면서 개인전 일정이 빡빡해졌다. 1번 시드를 받은 안세영마저 32강전과 16강전을 단 하루 만에 모두 치러야 하는 강행군을 피하지 못했다. 안세영은 32강전에서 카밀라 스마굴로바(카자흐스탄)를 세트스코어 2대0(21-5, 21-5)으로 완파했다. 16강전에서도 스리랑카의 라니트마 티누디 웨이헤나 리야나게를 35분 만에 세트스코어 2대0(21-9, 21-10)으로 제압했다. 안세영은 아시안게임 2연패를 정조준한다.

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잘 나가는 안세영에게 야마구치가 도전장을 내밀었다. '배드민턴스피릿'에 따르면 야마구치는 "물론 한 경기 한 경기, 눈앞의 경기에 집중하려고 생각한다. (앞으로) 레벨이 한층 더 올라갈 것 같으니 집중하겠다. 어떻게 될지는 모르겠지만, 그 이후로 순조롭게 간다면 왕즈이(중국), 안세영과 대결할 수 있는 조합이라고 생각한다. 그곳에 다시 한번 도전해 볼 수 있었으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com