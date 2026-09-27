"시청률도 美쳤다" 편견을 깬 女 농구 12년 만의 金, 한일전 최고 19.3%…아시안게임 전체 1위 등극

금빛미소 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 시상식에서 금메달을 차지한 대한민국 선수들이 다른 수상자들과 함께 포즈를 취하고 있다. 2026.9.26

환호하는 대한민국 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 시상식에서 금메달을 차지한 대한민국 선수들이 환호하고 있다. 2026.9.26

금빛미소 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 시상식에서 금메달을 차지한 대한민국 선수들이 포즈를 취하고 있다. 2026.9.26

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[스포츠조선 김성원 기자]대한민국 여자 농구가 아시아를 제패한 순간 시청률도 춤을 췄다.

농구는 남자에 이어 여자도 아시아 정사에 등극했다. 한국 여자 농구대표팀은 26일 일본 나고야의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 75-70으로 꺾었다.

이 경기는 KBS 1TV에서 지상파 유일 생중계했다. KBS에 따르면 시청률은 전국 최고 19.3%를 찍었다. 또 전국 10.0%(이하 닐슨코리아), 수도권 9.7%의 평균 시청률을 기록했다. 여자농구 결승전은 이날 시청률 1위는 물론, 현재까지 나고야 아시안게임 전체 시청률 1위에 올랐다.

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대이변이었다. 차포가 없었다. 박지수(KB)와 박지현(LA 스파크스)이 없었다. 박지수는 부상으로, 박지현은 아시안게임은 의무 차출 대회가 아니라 WNBA(미국여자프로농구) 일정을 소화했다. 12명의 엔트리를 채우지 못하고, 11명으로 나섰다.

압권은 중국과의 4강전이었다. 2m23인 중국의 센터 장쯔이를 무너뜨렸다. 85대80으로 승리하며 중국전 6연패 사슬을 끊어냈다.

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결승 상대인 일본에는 7연패 중이었다. 4쿼터 막판 홈 텃세가 심했다. 심판들의 휘슬도 그들의 편이었다. 다행히 '여랑이'들은 집중력을 잃지 않았다.

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한국 여자 농구가 아시안게임에서 금메달을 목에 건 것은 2014년 인천 대회 이후 12년 만이다. 통산 5번째 아시안게임 정상의 금자탑이다. 잘해야 '동메달'이라는 평가가 내부를 더 결속시켰다.

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김은혜 KBS 해설위원은 "우리 대표팀이 우세할 것이라고 생각한 사람이 없었다. 편견을 깨고 금메달을 얻었다. 남자 농구와 3x3농구까지, 마지막 숙제 하나가 다 해결된 느낌"이라며 환호했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com