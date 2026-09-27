"중국은 우습지, 실력의 50%만 써도 이겨" 설레발은 필패→'호언장담' 日 탁구 역대급 '대굴욕', '랭킹 344위 노장'에 져 4강 좌절…韓은 16강 문턱서 고배

하리모토 토모카즈. 로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]일본 탁구가 '중국 천하'를 끝낸 지 이틀만에 '역대급' 대굴욕을 당했다.

일본 간판 에이스 하리모토 토모카즈는 지난 26일, 이란의 베테랑 노샤드 알라미안과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 탁구 단식 8강에서 게임스코어 2대4로 패하며 4강 진출에 실패했다.

하리모토와 알라미안의 세계 랭킹은 각각 4위와 344위. 감히 같은 탁구대에서 자웅을 겨루기 어려운 랭킹 차이지만, 하리모토는 8강 진출 선수 중 유일하게 시드 배정을 받지 못한 35세 베테랑 알라미안의 빠른 백핸드 플릭과 포핸드 공격이 맥을 추지 못했다. 1게임(9-11)과 2게임(7-11)을 잇달아 내주며 탈락 위기에 내몰렸고, 5게임까지 2-3으로 따라붙었으나, 결국 마지막 게임 9-9 동점 상황에서 내리 2점을 내주며 무릎을 꿇었다. 하리모토가 탁구대 앞에 멍하니 서있는 동안, '기적'을 쓴 알라미안은 환호성을 지르며 경기장을 뛰어다녔다.

Advertisement

중국 매체들은 일본 탁구 선수들의 48시간 전 발언이 부메랑으로 돌아왔다며 앞다퉈 일본의 단식 조기 탈락 소식을 전했다. 하리모토는 지난 24일 남자 탁구 단체전 결승에서 32년만에 중국의 우승을 저지하고 금메달을 목에 건 뒤 일본 매체와 인터뷰에서 "실력면에서 우리가 중국을 확실히 넘어섰다"라고 말했다. 10년 이상을 기다려온 단체전 금메달이 다가올 단식 경기에 대한 자신감을 높여줬다고 자신있게 말했지만, 일본은 단식 4강에 전원 탈락했다. 중국 트리오 왕추친, 린스둥, 린윈루와 이란의 알라미안이 4강에 올랐다. 왕추친-알라미안, 린스둥-린윈루가 결승 진출을 다툰다.

일본의 탁구 신동 마쓰시마 소라도 8강에서 린스둥을 만나 게임스코어 2대4로 패했다. 단체전 결승에서 중국의 동갑내기 라이벌 원루이보를 꺾고 팀 우승에 기여했던 마쓰시마는 어린 선수답게 이번 개인전 8강전을 앞두고 "중국팀을 이기는 데 내 실력의 50~60%만 발휘해도 충분하다"라고 호언장담했었다. 하지만 정작 경기에선 주무기인 플릭 공격을 제대로 발휘하지 못하며 무기력하게 패했다.

Advertisement

한편, 한국 탁구 대표팀의 캡틴인 랭킹 11위 장우진은 단식 16강전에서 대만 에이스 펑이신에게 게임 스코어 0대4로 패하며 8강 진출에 실패했다. 랭킹 36위 안재현은 같은 16강에서 랭킹 196위인 북한 리정식에게 게임스코어 2대4로 패하며 대회를 마무리했다. 남자 탁구는 단체전 준결승에서 일본에 져 동메달을 획득했다.

Advertisement

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com