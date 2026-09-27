"中꺾은 것만큼 大사건" 日 세계4위 하리모토, 세계344위 이란 복병에게 졌다...中 탁구팬"올림픽 금 딴다고 입털더니 겨우 이정도?" 조롱 악플 세례[아이치-나고야아시안게임]

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Table Tennis

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Table Tennis

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[스포츠조선 전영지 기자]최강 중국을 넘은 '일본 탁구 에이스' 하리모토 도모카즈(도요타자동차·세계 랭킹 4위)가 세계 랭킹 344위 이란 복병에게 패하는 대이변이 일어났다.

하리모토는 26일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 펼쳐진 아이치-나고야아시안게임 남자단식 8강에서 세계 344위 이란 노샤드 알라미안에게 게임 스코어 3대4 (9-11, 7-11, 11-3, 6-11, 16-14, 11-6, 9-11) 로 충격패하며 개인단식 메달을 놓쳤다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Table Tennis - Sky Hall Toyota, Toyota, Japan - September 26, 2026 Iran's Noshad Alamiyan

하리모토는 게임 스코어 1-3에서 추격해 3-3 균형을 맞췄지만 마지막 7게임. 9-10으로 밀리던 마지막 랠리에서 회심의 포어핸드 톱스핀이 네트에 걸리면서 패배가 확정됐다. 예기치 못한 패배의 순간 하리모토는 제자리에 멍하니 서 있었고, 월드클래스 톱랭커를 상대 안방에서 돌려세운 이란 복병은 주먹을 쥐고 팔짝팔짝 뛰어오르며 '인생 경기'의 기쁨을 만끽했다.

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일본이 지난 24일 남자 단체전에서 최강 중국을 꺾고 1966년 방콕 대회 이후 무려 60년 만에 금메달을 목에 건 직후라 충격은 더욱 컸다. 준결승에서 한국을 매치스코어 3대0으로 셧아웃시킨 후 결승에서 일본 에이스 하리모토는 웬루이보와 왕추친을 상대로 2승을 잡아내며 우승의 견인차 역할을 했다. 특히 매치스코어 1-2로 뒤지던 4단식에서 '세계 1위' 왕추친을 돌려세운 후 '2승'을 뜻하는 손가락 2개를 펴보이는 세리머니로 중국 팬들의 자존심을 자극했다. 단체전 우승 후 하리모토는 "기회가 있으니 도전하겠다"며 남자단식, 남자복식까지 3관왕 도전을 천명했으나 단식에서 어이없이 '광탈'하며 목표를 2관왕으로 수정할 수밖에 없는 상황이 됐다. 마츠시마 소라도 린시동에게 게임스코어 2대4로 패하며 일본 선수 전원이 탈락했다. 남자복식 두 조, 하리모토 도모카즈-시노즈카 히노조와 마츠시마 소라-도가미 ??스케조는 나란히 4강에 진출, 동메달을 확보했다. 27일 각각 중국 린시동-황유정, 웬루이보-시앙펑조와 결승행을 다툰다.

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하리모토는 이란 복병에게 패배한 직후 "경기 내용만 보면 거의 완패라고 해도 과언이 아니다. 이유는 여러 가지가 있겠지만, 스포츠 세계에선 결과가 곧 모든 것"이라고 인정했다. '상대 노샤드 선수가 경기 중 여러 차례 서브 규정을 위반한 것 아니냐'는 일본 취재진의 질문에 하리모토는 "오늘 그의 서브를 잘 대처했다면 이겼을지도 모른다"면서도 "하지만 과거 내가 그를 이겼을 때 역시 서브 문제로 진 것은 아니었다"고 패배를 자인했다. "비디오 판독(TTR)이 없는 상황에서는 심판도 현장 상황에 따라 판정을 내릴 수밖에 없다. 과거 다른 선수들도 이런 환경에서 경기를 치르고 승리해 왔으며, 나 역시 유사한 문제로 지적을 받은 적이 있다"고 설명했다. "단식에서 더 높은 곳까지 올라가고 싶었던 것은 사실이지만, 이번 패배를 겸허히 받아들여야 한다"며 "어떤 이유로 패했든 간에 내가 아직 부족하다는 뜻이다. 부족한 점을 계속해서 찾아내 더 강해지는 계기로 삼겠다"고 했다.

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중국 소후닷컴 역시 해당 소식을 발빠르게 알렸다. 알려진 대로 하리모토의 아버지는 중국 출신 탁구 지도자다. 중국 혈통의 하리모토가 중국을 넘어선 직후 특유의 세리머니와 함께 "일본이 중국을 이겨 정말 기쁘다. 이 순간을 10년 기다려왔다"고 인터뷰하면서 중국 팬들의 '탁구부심'을 제대로 긁은 상황. 하리모토의 낙마에 일부 중국 탁구 팬들은 '기분 좋아 나대다가 허풍만 잔뜩 떨고 망했다. 응징이 아주 빨리 왔네' '어린 매국노' '올림픽 우승하겠다고 입 털더니 실력이 겨우 이 정도' '이 일본인은 중국팀 이기는 게 평생 꿈인가 본데 그래봐야 일본 놈 장난감일 뿐' 등 원색적인 악플을 쏟아내며 통쾌해 하는 분위기다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com.