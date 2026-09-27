이긴 줄 알았지? 환호하던 일본에 찬물 '팍'..."48년 만의 우승, 1점 앞두고 좌절" '사브르 최강' 오상욱, 미친 역전승에 日 기대감 '와르르'

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[스포츠조선 이현석 기자]환호하던 일본에 쏟아진 찬물, 오상욱(대전광역시청)의 대역전극이었다.

한국 펜싱 남자 사브르 대표팀은 26일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 사브르 단체전 결승에서 일본을 45대44로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 2014년 인천 대회 이후 남자 단체전 4회 연속 금메달, 다시 한번 최강의 면모를 뽐냈다.

한국은 올림픽에서 2012년 런던, 2021년 열린 2020 도쿄 대회, 2024년 파리 대회까지 3회 연속 남자 사브르 단체전 금메달을 획득했다. 세계에서 인정받은 실력은 아시아에서도 여전했다. 아시안게임에서도 12년 동안 패권을 유지했다. 펜싱 단체전은 각국의 개인전 성적에 따라 배정되는 시드를 토대로 대진을 정해 토너먼트로 우승을 다툰다. 한국은 당연하게도 1번 시드를 받아 16강 부전승, 8강부터 돌입했다.

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오상욱, 박상원(이상 대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 황희근(국군체육부대)으로 구성된 대표팀은 박상원, 도경동, 오상욱이 출전했다. 박상원이 가장 먼저 출격해 일본의 간판 고쿠보 마오와의 대결에서 5-3으로 기선을 제압했고, 이어 오상욱이 일본의 베테랑 요시다 겐토를 상대로 10-6으로 벌렸다. 도경동이 쓰보 하야토와 만난 3라운드 이후 15-8로 더 달아난 한국은 박상원이 4라운드에서 요시다의 노련한 플레이에 고전하기도 했으나 20-16으로 잘 마무리했다.

5라운드에서는 도경동이 고쿠보의 추격을 뿌리치며 25-21 리드를 지켜나갔고, 오상욱이 6라운드에서 쓰보에게 쫓기다가 30-26 우위를 이어가 4연패에 바짝 다가선 듯했다.하지만 위기가 찾아왔다. 7라운드를 시작하자마자 도경동이 요시다에게 6점을 연속으로 내줘 30-32 역전을 허용했고, 결국 35점째는 먼저 내주며 32-35로 밀리고 말았다. 한국은 박상원이 쓰보를 상대로 8라운드 34-38에서 5연속 득점으로 재역전에 성공했으나 39-39에서 통한의 한 점을 실점해 다시 동률을 이뤘다.

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한 점 뒤진 채 마지막 9라운드를 맞이한 오상욱도 고쿠보를 상대로 41-44까지 끌려다녔다. 절체절명의 위기, 한 점만 더 내주면 그대로 패배로 끝나는 상황에서 오상욱의 칼끝이 빛났다. 오상욱은 엄청난 집중력으로 4득점을 연이어 몰아치며 대역전극의 주인공이 됐다. 시선을 사로 잡았던 장면은 마지막 득점, 일본과 한국의 득점이 동시에 터져나오는 듯 했지만, 오상욱의 칼끝이 더 빨랐다. 그럼에도 일본은 마치 자신들이 이긴 것처럼 선수들이 환호했다. 하지만 심판의 결정은 오상욱의 득점, 일본의 기대에 찬물을 끼얹었다.

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일본은 아쉬움을 삼켰다. 일본의 닛칸스포츠는 '남자 사브르 단체전에서 일본은 한국에 44대45로 패해 은메달을 차지했다. 48년 만의 정상까지 단 1점 차였다'고 했다.

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한편 23일 개인전에서도 금메달을 목에 걸었던 '에이스' 오상욱은 단체전에서도 동료들과 시상대 가장 높은 곳에 오르며 2회 연속 2관왕에 등극했다. 오상욱은 아시안게임 통산 5번째 금메달, 한국 선수 최다 금메달 기록을 보유한 사브르 선배 구본길(6개)에게 하나 차로 다가섰다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com