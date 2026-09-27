안세영, 안세영, 안세영...또또또 안세영! '8경기 전패, 승률 0%' 日 에이스는 한 명만 꿈꾼다, "한 번 더 붙어보고 싶어"

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[스포츠조선 이현석 기자]안세영과 다시 붙어볼 생각뿐이다. 야마구치 아카네(일본)의 시선은 결승으로 향한다.

야마구치는 26일 일본 아이치현의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식에서 32강을 슈리데지아바리 세예데하이산(이란)을 2대0(21-5, 21-9)으로 완파하고, 16강에서는 푸이 치 와(마카오)를 2대0(21-5, 21-9)으로 꺾으며 8강에 올랐다.

8강에 오른 야마구치는 후다 우나티(인도)와 4강행을 겨룬다. 4강부터는 본격적인 가시밭길이다. 왕즈이와의 리턴 매치가 유력하다. 앞서 여자 단체전에서 왕즈이와 단식을 겨룬 후 1대2로 패하는 굴욕을 맛봤던 야마구치, 금메달을 위해서는 다시 한번 왕즈이에 도전해야 한다. 결승에서 기다리고 있을 유력한 상대는 역시 안세영이다. 반대편에서 8강에 오른 안세영을 다시 맞붙기 위해선 일단 결승행이 가장 중요하다.

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AFP연합뉴스

야마구치는 26일 단식 경기를 마치고 인터뷰에서 "우선 피로를 풀고 컨디션을 조절하는 데 시간을 할애한 느낌이다"며 "아직 피로가 완전히 풀리지 않은 부분도 있겠지만, 컨디션은 꽤 안정된 것 같다. 첫 경기 치고는 평소와 비교해 실력 차이가 조금 있었던 것 같아서, 편안한 마음으로 경기에 임할 수 있었다고 생각한다"고 밝혔다.

이미 야마구치의 시선은 안세영에게로 향하는 길만 바라보고 있다. 그는 "물론 한 경기 한 경기, 눈앞의 경기에 집중하려고 생각한다. 우선 내일은 수준이 한 단계 더 올라갈 것 같으니 내일 한 번 집중해야한다. 어떻게 될지는 모르겠지만, 그 이후 순조롭게 진행된다면 왕즈이, 안세영과 맞붙을 수 있는 대진이라고 생각하니, 그 부분에도 한 번 더 도전해 볼 수 있으면 좋겠다"고 했다.

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다만 안세영과의 맞대결을 기대 중이라고 해도 야마구치가 승리를 기대하기는 쉽지 않아 보인다. 안세영은 최근 엄청난 경기력을 과시 중이다. 부상 복귀 후 치른 두 대회에서 퍼펙트 우승, 단 한 번의 경기도 내주지 않았다. 더욱이 야마구치를 상대로는 최근 8경기에서 모두 승리했다. 야마구치는 전패의 굴욕이다. 여자 단체전 4강에서도 야마구치만이 세트를 내줬다. 안세영에 1대2로 패배했다.

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일단 왕즈이부터 넘어야 하는 산이다. 야마구치는 왕즈이와 여자 단체전에서 단식 대결을 패한 후 눈물을 흘렸다. 그는 "모두가 팀으로 하나의 경기를 펼친 결승전이라고 생각한다. 팀에 기여하지 못해 너무 아쉽다. 어떻게 해야 할지 지금은 모르겠다. 너무 아쉽다"고 했다. 단식에서는 이러한 기억을 만회할 수 있을지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com