아쉽다! '세계 8위도 잡았는데' 김재현-장하정 조, 중국 강호 앞에서 무너졌다...'세계 3위' 장전방-웨이야신 조에 0대2 완패 '첫 아시안게임 8강서 마감'[이치노미야 LIVE]

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]'혼합복식 기대주' 김재현-장하정 조(세계 25위)가 세계의 벽을 느꼈다.

김재현-장하정 조는 27일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 혼합복식 8강전에서 중국의 장전방-웨이야신 조(세계 3위)에 0대2 (13-21, 15-21) 완패를 당했다. 선전했지만, 아쉽게 첫 아시안게임 도전을 8강에서 마무리했다.

김재현-장하정 조는 1회전에서 마후르 샤자드-무함마드 알리 라로시 조(파키스탄)에 2대0(21-1, 21-10) 완승을 거뒀다. 1게임에서는 단 1점만 내줬다.

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기세를 탄 김재현-장하정 조는 세계 8위인 말레이시아의 천탕지에-청수인 조를 꺾는 기염을 토했다. 2대1(21-16, 20-22, 21-19)로 승리하며 8강에 진출했다.

여세를 몰아 장전방-웨이야신 조까지 잡겠다는 각오를 보였다. 세계 3위의 강호 장전방-웨이야신 조는 올해 세계선수권 혼합복식 3위에 오른 강호다.

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하지만 거기까지였다. 1게임 초반 앞서나가기도 했지만, 중반부터 범실이 이어지며 고개를 숙였다. 12-19까지 벌어졌고, 결국 13-21로 1게임을 내줬다.

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2게임 초반도 김재현-장하정 조가 앞서나갔다. 6-4에서 중국의 추격을 1점차로 막았지만, 결국 역전을 허용하며 10-11로 인터벌을 맞았다. 이후 거리가 점점 벌어졌다. 3연속 공격을 성공시키며 흐름을 타는 듯 했지만, 결국 15-21로 패했다.

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아쉽게 첫 아시안게임을 마쳤지만, 김재현-장하정 조는 이번 대회 가능성을 보였다. 지난 4월 아시아선수권에서 세계적인 강호들을 완파하며 정상에 오른 김재현-정하정 조는 세계랭킹 8위를 잡는 등 지난 아시아 정상이 우연이 아니었음을 보여줬다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com