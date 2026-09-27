[속보]"메달색 바꾼다는 약속 지켰다" '다이빙 여신'김수지X김나현조, 女싱크로 3m 스프링보드 사상 첫 은메달 쾌거[아이치-나고야아시안게임]

다이빙 국가대표 김나현과 김수지가 25일 충북 진천선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 하계아시아경기대회 대한수영연맹 미디어데이에서 훈련하고 있다.

취재진 질문에 답하는 김수지

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[스포츠조선 전영지 기자]'다이빙 여신' 김수지(28·울산시청)와 김나현(23·강원도청)이 찰떡 호흡으로 "메달색을 바꾸겠다"던 약속을 지켰다.

김수지와 김나현은 27일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 펼쳐진 다이빙 여자 싱크로 3m 스프링보드 결선에서 빛나는 은메달을 획득했다.

한국 다이빙은 2022 항저우 아시안게임에서 은메달 2개와 동메달 4개 등 6개의 메달을 따내며 역대 단일 아시안게임 최다 메달을 기록했다. 대한민국 여자다이빙의 역사인 김수지는 항저우에서 1ｍ 스프링보드와 3ｍ 싱크로에서 동메달 2개를 획득했다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회 때도 1m 스프링보드 동메달, 2019년 광주세계선수권 1m 스프링보드, 2024년 도하 혼성 싱크로 3m 스프링보드, 3m 스프링보드도 모두 동메달이었다. 이번 대회를 앞두고 김수지는 "늘 동메달만 딴 것같다. 이번엔 메달색을 꼭 바꾸고 싶다"고 했었다.

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'훈련도 실전처럼'

5번의 연기 점수로 최종 순위를 가리는 종목, 김수지와 김나현은 한몸 같은 환상 호흡을 뽐냈다. 1라운드 난도 2.0점 포워드 다이브에서 46.80점, 2차 시기 난도 2,0점 인워드 다이브에서 46,80점, 3차 시기 난도 3.0 뒤로 2바퀴 반 돌기 연기에서 59.40점의 고득점을 받으며 모두 2위, 합계 2위를 기록했다. 4라운드 난도 3.0점 '리버스 2바퀴반 회전' 연기에선 입수 타이밍이 빨랐다. 44.10점에 머물렀다. 3위 말레이시아와 점수 차가 6점으로 줄어들었다.

하지만 마지막 5라운드 오롯한 집중력을 발휘했다. 난도 3.0, 앞으로 2바퀴 반 회전 후 1바퀴 비틀기 고난도 기술에서 57.60점의 고득점을 찍으며 총점 254.70점, 은메달을 확정 지었다.

South Korea's Suji Kim and Nahyun Kim i

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다이빙 종목은 1974년 테헤란부터 2023년 항저우 대회까지 13연속 다이빙 전종목 금메달을 휩쓴 중국이 '넘사벽'이다. 이번에도 중국 첸위엔-첸지아조가 328.56점의 압도적인 점수로 금메달을 가져갔다. 중국 다음은 김수지와 김나현의 대한민국이었다. 3위 말레이시아 커잉옹, 이얏칭리 조(243.72점)와 약 11점 차 은메달이었다.

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이번 아시안게임을 앞두고 김수지는 "훈련은 딱 죽지 않을 만큼 했다. 목표는 김나현 선수와 싱크로 경기 메달 색깔을 바꾸는 것"이라고 했었다. "제가 난도가 높은 편이어서 싱크로 파트너에게 맞춰야 했는데, 지금은 같은 난도를 연기하는 선수 나현이가 생겼다. 높은 성적에 대한 기대를 해볼 수 있을 것 같다"고 했었다. 김수지는 "나현이와 평소에도 사이가 좋고 대화가 잘 통한다. 풀 밖에서는 언니나 선배가 아니라 사람으로 대하려고 노력한다. 나현이도 그렇게 느낄지 모르겠지만, 평소에 대화를 많이 하려고 한다"고 했었다. 풀 안팎에서의 찰떡 호흡이 사상 첫 은메달 쾌거로 이어졌다.

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한편 김나현은 전날 문나윤과 함께 한 싱크로 10m 플랫폼 종목에서 사상 첫 동메달을 획득한 데 이어 이틀 연속 메달을 획득하며 한국 다이빙의 현재이자 미래임을 증명했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com