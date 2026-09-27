이런 망신있을까...세계 4위, 어떻게 344위에게 무너지나! 日 탁구 충격의 소용돌이, 대표팀 에이스 깜짝 탈락에 "서브 반칙이잖아" 변명

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 탁구 대표팀 에이스 하리모토 도모카즈(세계 4위)가 충격적인 탈락을 당했다.

하리모토는 26일 일본 아이치현 도요타 스카이홀에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 남자 단식 8강에서 세계 랭킹 344위인 노샤드 알라미얀(이란)에 게임스코어 3대4(9-11, 7-11, 11-3, 6-11, 16-14, 11-6, 9-11)로 패했다. 하리모토는 지난 단체전에서 일본에 60년 만에 금메달을 안긴 주역, 하지만 정작 단식에서는 4강조차 오르지 못하고 충격적인 패배를 당하고 말았다.

시작부터 말렸다. 하리모토는 초반 1, 2게임을 모두 내줬다. 3게임 11-3으로 반격에 성공했으나, 이후 4게임을 6-11로 패바며 패색이 짙었다. 끈질기게 따라붙었다. 5게임에서는 듀스 끝에 16-14 승리, 6게임 11-6 승리로 겨우 균형을 맞췄다. 운명의 7게임 하리모토는 치열하게 격돌했으나, 알라미얀을 끝까지 뒤집지 못하며 결국 4강행에 실패했다.

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하리모토의 기량이 최근 물이 올랐기에 모두가 놀란 결과였다. 중국인 부모를 둔 하리모토는 아버지, 여동생인 하리모토 미와와 함께 일본으로 귀화했다. 일본 대표팀에 합류한 뒤 최근 국제 무대에서도 두각을 드러내고 있다. 특히 중국에 대해 자신감이 돋보였다. 이번 대회를 앞두고는 중국을 뛰어넘겠다는 각오를 숨기지 않았다.

단체전 당시 하리모토는 2경기에 나가 승리를 거뒀고, 여기에 1-2로 뒤진 4경기에서는 세계랭킹 1위이자 중국의 에이스인 왕추친까지 꺾었다. 실력에서 완승을 거둬 일본의 금메달 획득을 이끌었다. 이후 그는 "모든 종목에서 우승하고 우리만의 시대를 만들고 싶다. 이번 아시안게임은 그 모든 것의 시작"이라고 했으나, 정작 단식에서는 메달조차 목에 걸지 못하고 탈락했다.

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하리모토의 패배 후 가장 크게 환호한 쪽도 중국이었다. 중국 팬들은 경기장에서 알라미얀을 응원하고, 하리모토의 탈락 후에 엄청난 환호를 쏟아냈다고 알려졌다. 일본의 디앤서는 '일본에서 열린 큰 무대였음에도 불구하고 하리모토를 향한 응원 소리가 묻힐 정도의 충격인 상황이 벌어졌다'고 당시 상황을 묘사했다.

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한편 하리모토는 이번 패배가 상대의 반칙성 서브 때문이라고 평가했다. 그는 "예전부터 문제는 있었다. 파울을 선언받기도 하고 받지 못하기도 했지만, 과거에도 이긴 적이 있으니 내가 약했던 부분이 있었던 것 같다"고 했다. 실력 부족도 스스로 인정했다. 그는 "이번 패배는 인정해야 하며, 탁구의 깊이가 부족하고 실력의 깊이가 부족하다. 어떤 이유에서든 졌다는 것은 부족한 점이 있다는 뜻이다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com