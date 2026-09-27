[아시안게임]'뒤집을 수 있었는데' 한국 혼합복식 2개조 8강서 분루삼켰다…조송현-정나은 막판 아쉬운 역전패

27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 혼합 복식 8강 대한민국 대 인도네시아의 경기. 한국 정나은과 조송현이 패한 뒤 아쉬워하고 있다.

27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 혼합 복식 8강 대한민국 대 인도네시아의 경기. 한국 정나은과 조송현이 경기에 임하고 있다.

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[스포츠조선 최만식 기자] 한국 배드민턴 혼합복식이 아시안게임 8강에서 도전을 멈췄다.

김재현-장하정은 27일 일본 아이치현 이치노미야 시립 체육관에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 혼합복식 8강전서 중국의 장전망-웨이야신에 게임스코어 0대2(13-21, 15-21)로 완패했다.

세계랭킹 25위 김재현-장하정은 우승 후보 세계 3위의 상대를 만나 이변을 노렸지만 아무래도 역부족이었다. 1게임에서 10-10까지 대등했지만 인터벌 이후 열세를 면치 못한 김재현-장하정은 2게임 들어서도 10-11로 인터벌을 거친 후 12-14에서 연속 4실점을 한 뒤 추격을 하지 못했다.

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27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 혼합 복식 8강 한국 김재현-장하정 대 중국 장전방-웨이야신의 경기. 한국 장하정이 공격하고 있다.

27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 혼합 복식 8강 한국 김재현-장하정 대 중국 장전방-웨이야신의 경기. 한국 장하정이 공격하고 있다.

같은 시간(오전 9시30분) 다른 코트에서 경기를 펼친 조송현-정나은(세계 83위)은 세계 15위의 암리 샤흐나위-니타 비올리나 마르와(인도네시아)와의 경기에서 아쉽게 패했다.

1게임을 9-21로 내주며 불안하게 출발했지만 2게임에서 21-12로 반격에 성공하며 짜릿한 역전승의 기대감을 높였다.

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하지만 3게임에서 역전을 허용했다. 게임 초반부터 앞서나가며 한때 5점 차까지 벌렸던 조송현-정나은은 13-13 이후 역전을 허용한 뒤에도 다시 뒤집기도 했지만 19-18에서 연속 실점을 하며 이변을 완성하지 못했다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com