위기에서 더 빛난다...믿음과 책임감이 만든 두 번의 역전극→두 개의 금메달 '펜싱 히어로' 오상욱

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[도코나메=스포츠조선 박찬준 기자]23일 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 사브르 개인전 결승전, 중국의 셴 쳉펑을 만났다. 앞서 두 번의 아시안게임에서 개인전 결승전에 올랐지만, 상대는 모두 '선배' 구본길이었다. 외국 선수와의 첫 결승 대결. 아끼는 '후배' 도경동이 불의의 부상으로 8강에서 탈락하며 책임감은 더욱 커졌다. 하지만 경기가 묘하게 흘렀다. 잘 풀리지 않으며 결국 11-13까지 몰렸다. 승부사의 눈빛이 달라졌다. 연속 공격을 공격을 성공시키며 승부를 원점으로 돌린데 이어, 기어코 15점 고지를 먼저 밟으며 개인전 금메달을 획득했다.

26일 단체전 결승전은 더욱 극적이었다. 상대는 '숙명의 라이벌' 일본이었다. 완승이 예상됐지만, 도경동이 의외로 부진에 빠지며 리드를 당했다. 마지막 9바우트. 39-40, 첫 실점을 내줬다. 경기 내내 석연찮은 판정이 이어졌던터. 경고를 감수하며 강하게 항의했다. 심판의 기류를 바꾸기 위해서였다.

그럼에도 계속해서 몰렸다. 41-44, 단 1점이면 패하는 절대절명의 상황. "끝난거 아니야!"라는 도경동의 외침이 귀에 박혔다. 이내 놀라운 집중력을 발휘했다. 연속 3득점을 뽑아내며 승부를 원점으로 돌렸다. 마지막 공격, 양 선수가 모두 승리를 외쳤지만, 심판은 대한민국의 손을 들어줬다. 45-44, 기적같은 금메달이었다.

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'펜싱 히어로' 오상욱은 두 번의 기적 같은 역전승으로 두 개의 금메달을 목에 걸었다. 지난 항저우 대회에서 개인전-단체전을 휩쓴 오상욱은 이번 대회에서 2관왕 2연패에 성공했다. 그의 활약 속 '어펜져스' 한국 남자 사브르는 아시안게임 개인전 5연패와 단체전 4연패라는 기분 좋은 역사를 이어갔다. 오상욱은 아시안게임에서만 5개의 금메달을 획득하는 기염을 토했다.

사실 그는 허리 부상으로 정상이 아니었다. 재충전을 위해 한 시즌 동안 태극마크를 내려놨던 오상욱은 지난해 가을 시작한 2025~2026시즌 복귀했다. 하지만 부상에 시달렸다. 흔히 '디스크'로 불리는 허리 추간판탈출증을 시즌 내내 겪었다. 여전한 클래스를 과시했지만 최상의 컨다션은 아니었다. 아시안게임 전 한달 정도 휴식을 취하며 집중했다.

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여전한 통증에 100%는 아니었다. "지면 부상도 핑계"라는 생각으로 경기에 임했다. 위기의 순간마다 오상욱의 집중력은 더욱 빛났다. 스스로에 대한 믿음이 원동력이었다. 그는 벼랑 끝에서 "나를 믿자"며 더욱 냉정해지자"고 되뇌였다. 숱한 경험 속 쌓은 데이터를 머릿 속으로 돌렸다. 회장사인 SK에서 만든 AI 프로그램도 큰 도움이 됐다. 오상욱은 "정확히 상대의 움직임을 예측을 했기 때문에 자신이 있었다. '만약에 그렇게 안하면 어떡하지' 라는 생각은 없었다"고 했다. 그래서 단체전 마지막 포인트에서도 "때리자마자 100% 이겼다고 확신했다"고 했다.

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책임감도 빼놓을 수 없는 힘이었다. 이번 대회는 오상욱이 맏형으로 치르는 첫 종합 대회였다. 그는 개인전 우승 후에도 단체전만 생각했다. 오상욱은 "단체전이 남아서인지 개인전 금메달이 덜 맛있다"고 할 정도였다. 오상욱은 압도적인 실력으로 후배들을 이끌었다. 단체전 마지막 9바우트를 앞두고 낙담한 도경동에게 "내가 해줄테니까 걱정마"고 위로했고 약속을 지켰다. 시상대에서는 조연이 됐다. "이 메달이 누구에게 가장 값질지 생각했다"며 조기전역에 성공한 '후보'황희근을 가장 먼저 올려줬다.

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도경동은 "아시안게임 전까지 인수인계가 잘 되고 있다고 생각했는데 아직 멀었다"며 오상욱에 엄지를 치켜올렸다.

그간의 마음고생을 대변하는 듯 오상욱은 2관왕의 기쁨 보다는 '끝났다'는 후련함이 더 큰 모습이었다. 5개의 아시안게임 금메달을 수확한 오상욱은 6개의 구본길에 한 개차로 다가갔다. 하지만 4년 뒤 아시안게임, 가까이는 2년 뒤 LA올림픽에 대한 이야기를 하지 않았다. 그저 눈 앞에 있는 대회 하나하나에 집중할 뿐이다. 그게 오상욱이 한국 사브르를 지키는 방식이었다.

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도코나메=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com