'미쳤다' 韓 다이빙 대형 사고! 다이빙 여신들이 해냈다, 김수지-김나현 여자 싱크로 3m 스프링보드 은메달 획득

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]김수지(울산시청)-김나현(강원도청)이 아시안게임에서 다시 한번 도약에 성공했다.

김수지와 김나현은 27일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 펼쳐진 다이빙 여자 싱크로나이즈 3m 스프링보드 결선에서 빛나는 은메달을 획득했다.

이번 대회 도약을 노린 김수지였다. 한국 다이빙의 레전드지만, 아시안게임에서 메달 색이 항상 아쉬웠다. 항저우에서 1ｍ 스프링보드와 3ｍ 싱크로에서 동메달 2개를 획득했다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회 때도 1m 스프링보드 동메달, 2019년 광주세계선수권 1m 스프링보드, 2024년 도하 혼성 싱크로 3m 스프링보드, 3m 스프링보드도 모두 동메달이었다. 이번 대회를 앞두고 각오는 도약을 향했다. 김수지는 "늘 동메달만 딴 것같다. 이번엔 메달색을 꼭 바꾸고 싶다"고 했다.

Advertisement

5번의 연기 점수가 승부를 가르는 스프링보드 종목, 김수지와 김나현의 찰떡 호흡이 빛났다. 1차 시기 난도 2.0점 포워드 다이브에서 46.80점, 2차 시기 난도 2,0점 인워드 다이브에서 46,80점, 3차 시기 난도 3.0 뒤로 2바퀴 반 돌기 연기에서 59.40점의 고득점을 받으며 모두 2위, 합계 2위를 기록했다.

4차 시기가 고비였다. 난도 3.0점 '리버스 2바퀴반 회전' 연기에서 입수 타이밍이 빠르며 44.10점, 3위 말레이시아가 뒤를 바짝 추격했다. 격차는 단 6점에 불과했다. 마지막 5차 시기, 김수지와 김나현은 포기하지 않고 뛰어난 집중력을 선보였다. 난도 3.0, 앞으로 2바퀴 반 회전 후 1바퀴 비틀기 고난도 기술에서 57.60점의 고득점을 찍으며 총점 254.70점, 은메달을 놓치지 않았다.

Advertisement

은메달을 노릴 수 있었던 배경에는 파트너 김나현의 등장이 있었다. 김수지는 대회를 앞두고 "메달 색깔을 바꿔보자는 목표를 가지게 된 건 나와 같은 난도를 연기하는 선수(김나현)이 생겼기 때문이다. 과거 내 난도가 높은 편이기 때문에 싱크로 파트너에게 맞춰야 했었다. 이번 대회에서 높은 성적을 기대해 볼 수 있을 것 같다"고 했다. 김나현은 전날 문나윤과 함께 한 싱크로 10m 플랫폼 종목에서 사상 첫 동메달을 획득한 데 이어 이틀 연속 메달을 획득하며 다이빙 기대주로서 기대치를 높였다.

Advertisement

아쉽게 금메달까지 노릴 수는 없다. 세계의 벽, 중국이 시상대 가장 높은 곳을 차지했다. 다이빙 종목에서 중국은 타의 추종을 불허하는 최강자다. 이번에도 중국은 무려 328.56, 한국과 73.84점이라는 엄청난 격차로 금메달을 목에 걸었다. 그럼에도 한국은 은메달을 목에 걸며 기대 이상의 성과를 거두는 데 성공했다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com