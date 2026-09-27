'이럴 수가' 세계 1위 서승재-김원호 무너졌다...8강전 일본에 1게임 내주며 4강행 적신호, '20위' 니시 히로키-구마가이 가케루 21-15 승리

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[스포츠조선 이현석 기자]남자 복식 세계 1위인 서승재-김원호 조가 흔들렸다.

서승재-김원호 조는 27일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자 복식 8강에서 일본의 니시 히로키-구마가이 가케루 조(세계 20위)와의 경기에서 첫 게임을 15-21로 패배했다. 첫 경기에서 패배한 서승재-김원호조는 남은 두 경기를 모두 승리해야 4강 진출을 노릴 수 있다.

서승재-김원호 조는 이번 대회 강력한 금메달 후보다. 2025년 본격적으로 호흡을 맞추기 시작한 뒤 불과 1년여 만에 남자 복식에서 가장 뜨거운 경기력을 자랑했다. 2016년 이용대-유연성 이후 9년 만에 세계 1위에도 올랐다. 지난해 1월 말레이시아오픈에서 첫 우승을 합작한 두 선수는 독일오픈과 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈 등 다양한 국제 대회에서 우승을 휩쓸었다.

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지난해 8월 파리 세계선수권에서도 정상에 올라 '월드클래스' 기량을 증명했다. 시즌 마지막 무대인 월드투어 파이널에서는 중국의 량웨이컹-왕창을 2-0(21-18, 21-14)으로 제압하며 유종의 미를 장식했다. 한 해 동안 11번의 우승, 압도적이었다.

다만 최근 견제가 치열했다. 최근 들어서는 지난해 초중반처럼 출전하는 대회마다 우승 경쟁을 펼쳤던 압도적인 흐름이 다소 주춤하며 아시안게임에 대한 우려가 적지 않았다. 단체전에서도 아쉬움이 컸다. 한국은 중국과의 8강에서 매치 스코어 2대3으로 석패했다. 서승재-김원호는 세계 랭킹 3위 량웨이컹-왕창을 2-0(21-12, 21-12)으로 완파하며 자신의 몫을 다했지만 한국의 탈락을 막지는 못했다.

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복식에 돌입하자, 이전 경기들에서는 이런 우려를 지웠다. 26일 열린 남자 복식 16강에서 말레이시아의 아론 치아-티 카이운 조(217위)를 2-0(21-19, 21-16)으로 꺾고 8강에 진출했다. 만만한 조합이 아니었기에 우려가 있었지만, 그럼에도 상대를 무난하게 꺽었다.

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하지만 이날 일본을 상대로는 고전을 면치 못했다. 초반까지 치열하게 접전을 펼치던 경기, 끌려가는 흐름에도 7-8로 쫓아가며 기회를 노렸다. 하지만 인터벌 이후 격차가 벌어졌다. 일본은 순식간에 달아나기 시작했다. 13-17로 달아난 일본은 한국의 추격에도 달아나며 결국 15-21로 1게임을 따냈다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com