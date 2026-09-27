[속보]미쳤다! 대한민국 양궁 'X10' 6개 정조준…'1등 콤비' 강채영-김제덕 '혼성 단체전' 가볍게 4강 안착

김제덕-강채영 '최고' (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체전 8강 몽골과의 경기에서 슛오프 끝에 승리를 거둔 대한민국 김제덕-강채영이 엄지를 들고 기념사진을 찍고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

김제덕-강채영 '준결승으로' (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체전 8강 몽골과의 경기에서 슛오프 끝에 승리를 거둔 대한민국 김제덕-강채영이 표적을 확인한 뒤 함께 기뻐하고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

사진=대한양궁협회 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'1등 콤비' 강채영(현대모비스)과 김제덕(예천군청)이

강채영-김제덕 조는 27일 일본 아이치현의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 밧바야르-어용 에르덴 조(몽골)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 혼성 단체전 8강전에서 5대3(39-39, 37-38, 39-36, 39-36)으로 이겼다. 16발 중 'X10'만 6개를 꽂아 넣는 매서운 활끝을 자랑했다.

출발이 좋다. 강채영은 전날 열린 리커브 여자 랭킹 라운드에서 720점 만점에 685점을 기록하며 1위로 본선에 진출했다. 그는 아시안게임 대회 기록을 갈아치우며 절정의 감각을 보여줬다. 김제덕 역시 남자 랭킹 라운드에서 693점으로 2위에 이름을 올렸다. 남녀 개인전 1위인 김제덕과 강채영의 점수를 합산한 리커브 혼성 단체전 랭킹 라운드 역시 합계 1378점으로 대회 신기록을 작성했다.

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사진=대한양궁협회 공식 계정 캡처

사진=대한양궁협회 공식 계정 캡처

1위로 토너먼트에 진출한 강채영-김제덕 조는 앞서 열린 16강전에선 알 사다 마흐메드-마하 조(카타르)를 6대0(39-34, 35-28, 39-34)으로 가볍게 제압했다.

8강에서 만난 몽골은 만만치 않았다. 1세트에서 39-39으로 팽팽했다. 한국은 강채영과 김제덕이 번갈아 3연속 'X10'을 쏘며 매서운 힘을 발휘했지만, 상대도 3연속 10점을 기록하며 치열하게 붙었다. 1세트는 1점씩 주고 받았다. 한국은 2세트에서 37점을 쏘고도 상대에 1점 밀리며 경기를 내줬다. 하지만 자타공인 '세계 최강'은 확실히 달랐다. 위기의 순간 더욱 강력한 힘을 발휘했다. 강채영-김제덕 조는 3세트에 39점을 합작하며 동점을 만들었다. 4세트에서도 'X10' 2개를 포함, 39점을 쏘며 36점을 기록한 몽골을 제압했다.

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혼성 단체전 금메달을 정조준하는 두 선수는 '멀티 메달' 도전을 이어진다. 이날 오후 강채영은 여자 단체전 8강, 김제덕은 남자 단체전 16강전에서 경쟁한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com