"종목 진짜 사랑해, 팬들 마음 움직였다" 비키니로 악플 세례 받던 韓 미녀 국대, 中까지 인정한 열정..."대회 위해 4만 달러 넘게 지출"

사진=신지은 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]한국 비치발리볼 국가대표 신지은의 열정에 중국까지 인정했다.

중국의 소후닷컴은 26일(한국시각) '비치발리볼 여신 신지은이 열정으로 주목받았다'고 보도했다.

신지은-김정아조는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 비치발리볼 D조에서 2위로 16강에 올랐다. 1차전 태국에 0대2(8-21, 8-21) 패배 이후 첫 승 도전이 좌절되는 듯 보였지만, 이후 말레이시아에 2대1(21-23, 21-15, 18-16) 승리를 따내며 16강 진출 발판을 마련했다. 신지은-김정아 조는 한국 여자 비치발리볼에서 2014년 인천 아시안게임에서 윤혜숙-이은아 조가 8강에 진출한 이후 12년 만에 토너먼트 진출에 성공했다. 16강 상대는 27일 중으로 발표될 예정이다.

Advertisement

사진=신지은 SNS 캡처

엄청난 반전이다. 신지은은 과거 학창 서질에는 배구 선수로 활동했다. 아웃사이드 히터로서 V리그 여자부 드래프트 신청서도 제출했지만, 드래프트전 비치발리볼로 종목을 바꿨다. 본격적인 선수 생활에 몰두했다. 2019년 국제배구연맹(FIVB) 세계여자비치발리볼 월드투어 대구 대회에 나섰으며 2022 항저우 아시안게임에 출전해 관심을 모았다. 어려움이 컸다. 실업팀조차 없는 종목의 실정, 대회 참가를 위해선 아르바이트를 전전해야 했다. 생계 유지 또한 고민이었다. 그럼에도 각종 아르바이트와 함께 해외 원정 대회에 나섰다.

은퇴 위기까지 몰렸던 순간, 대중의 관심과 함께 반전을 만들었다. 신지은의 경기 사진과 영상 등이 화제를 모으며, 큰 인기를 모았고 이후 후원사까지 생기며 선수 생활 연장의 기회를 잡았다. 물론 관심과 함께 따가운 시선도 있었다. "노출병 걸렸냐", "술집 여자 같다"는 경기 복장으로 인한 일부 악플에 시달렸다고 고백한 신지은은 한 방송을 통해 "비치발리볼 규정상 비키니 착용이 필수는 아니지만, 전통이자 멋이라 생각해 선택했다"고 밝혔다. 이번 아시안게임에서 이런 시선들을 극복하고, 결국 토너먼트 진출까지 성공했다.

사진=신지은 SNS 캡처

Advertisement

중국 또한 신지은의 스토리에 주목했다. 소후닷컴은 '신지은은 한국 비치발리볼의 대표 주자로, 조별 예선 두 번째 경기에서 팀을 이끌고 21-23, 21-15, 18-16으로 멋진 역전승을 거뒀다. 이번 아시안게임 전까지 그녀의 인스타그램 팔로워 수는 12만 명이었으나, 불과 며칠 만에 13.3만 명으로 급증했다'고 전했다.

Advertisement

이어 '신지은의 선수 생활이 순탄하기만 했던 것은 아니다. 비치발리볼 경기 중 비키니 차림의 복장이 부적절하다는 비판을 받으며 한때 일부 비판을 받기도 했다. 그러나 8년간의 끈질긴 노력 끝에, 파트너가 9번이나 바뀌었음에도 불구하고 그녀는 흔들림 없이 코트에 남아 있었다. 비치발리볼에 대한 이러한 진심 어린 열정은 결국 수많은 관중의 마음을 움직였다. 마음속의 비치발리볼 꿈을 좇기 위해 끊임없이 노력했으며, 국제 대회에 참가할 때마다 600~700만 원을 자비로 부담해 지금까지 누적 지출액이 4만 1천 달러를 넘었다'고 설명했다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com